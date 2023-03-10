Nepal'de Poudel ülkenin 3. Cumhurbaşkanı oldu

Nepalnews'in haberine göre, cumhurbaşkanlığı yarışı, Nepal Komünist Partisi (Birleşik Marksist-Leninist) CPN (UML) lideri Subash Chandra Nembang ile NC'nin eski lideri Poudel arasında geçti.

Seçimde kullanılan 831 geçerli oydan 566'sını alan Poudel, 265 oy almayı başaran rakibi Nembang'i geride bırakarak, Nepal'in yeni Cumhurbaşkanı oldu.

Seçimler, ülkedeki bir sol partinin geçen ay kırılgan iktidar koalisyonundan ayrılmasıyla önde gelen siyasi partiler arasındaki çekişmeleri alevlendirmişti.

Son 10 yılda 8 farklı hükümetin görev yaptığı Nepal, sık sık siyasi istikrarsızlık ve hükümet değişikliklerine sahne oluyor.

Nepal'de 239 yıllık monarşik yönetim, Aralık 2007'de kaldırılmış ve Mayıs 2008'de cumhuriyete geçiş yapılmıştı.

Nepal'in deneyimli devlet adamı Poudel

Kariyerinde 6 kez parlamento üyeliği ve 5 kez de bakanlık görevi yapan Poudel, ülke siyasetinin deneyimli aktörleri arasında yer alıyor.

Poudel, öğrencilik yıllarında başladığı siyasi kariyerinde monarşi döneminde verdiği mücadeleler nedeniyle hapse girmişti.