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15 Eylül 2022 Perşembe 18:12:00 - Güncelleme:15 Eylül 2022 Perşembe 18:12:00

NATO'nun Dynamic Mariner/Mavi Balina-2022 tatbikatı devam ediyor

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Türkiye'nin ev sahipliğinde 15 ülkeden 8 bin personelin katılımıyla düzenlenen Dynamic Mariner/Mavi Balina-2022 Tatbikatı devam ediyor. Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen tatbikata 15 ülkeden 8 bin personel katılıyor.

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 11 Eylül'de başlayan ve NATO'nun 2022'deki en geniş kapsamlı deniz tatbikatı olma özelliğini taşıyan Dynamic Mariner/Mavi Balina-2022, gelecek yıl NATO Mukabele Kuvveti (NRF) Deniz Unsur Komutanlığı (MCC) görevini İngiltere'den devralacak Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Tatbikatta 15 ülkeden 8 bin personel ile 50 gemi, 4 denizaltı, 32 uçak, 20 helikopter, Aksungur, ANKA ve Bayraktar İHA'ları, amfibi deniz piyade birlikleri, SAT ve SAS görev timleri ile kıyı birlikleri yer aldı.

İlk 2 gün Aksaz Deniz Üs Komutanlığındaki liman eğitimi ve koordinasyon toplantılarıyla başlayan tatbikatta, harekata hazırlık ve kuvvet entegrasyon eğitimleri, fiili silah atışları, su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi, denizde denetim harekatı, amfibi harekatı, mayın harbi, elektronik harp, kara ve hava kuvvetleri müşterek eğitimleri gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında helikopterden zorlu bir manevra ile denizaltına malzeme ikmali yapıldı, senaryo gereği kaçak malzeme taşıyan bir gemiye SAT komandolarınca operasyon yapılarak şüpheliler etkisiz hale getirildi.

Yine senaryo gereği TCG Sancaktar gemisine saldırı düzenleyen iki F-16 uçağı, gemiyi çevreleyen 4 fırkateyn tarafından hava savunma sistemleriyle uzaklaştırıldı.

Tatbikata ilişkin yerli ve milli üretim TCG-Sancaktar çok maksatlı amfibi hücum gemisinde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Harp Filosu Komutanı Tuğamiral Hüseyin Tığlı, tatbikatın amacının NATO'nun birliğini ve bütünlüğünü göstermek olduğunu söyledi.

Tatbikatta, Türk deniz gücünün NATO tarafından sertifikasyon faaliyetlerinin denetleneceğini ifade etti.

"Tatbikat tamamen gerçeğe dayalı olmayan, gerçek dünyayla ilişkili olmayan bir senaryoya göre icra edilmektedir. Tatbikatın amacı DA 5. Madde ile ilgili değil Article 5 konusunda NATO usullerini, prosedürlerini işletmektir."

Bir gazetecinin, tatbikatta Yunanistan'a ait deniz unsurunun da bulunduğunu hatırlatması üzerine Tığlı, "Burada bir Yunan gemisi var, Limnos. Bu tatbikatta onları burada görmekten çok mutluyuz. Bence onlar da mutlular. Çünkü birbirimizden öğreniyoruz. Deneyimlerimizi birbirimizle paylaşıyoruz. Bu iyi bir süreç" dedi.

Etiketler : NATO Tatbikat Tuğamiral Hüseyin Tığlı
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