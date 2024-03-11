VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Guterres'ten Gazze için acil ateşkes çağrısı
Alman hava yolu devinde kriz: Bin uçuş iptal edilebilir
Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?
CHP'liler birbirine girdi! Ali Mahir Başarır'a Mersin'de yumurtalı protesto
ASELSAN'ın derinlerdeki "gözü" göreve hazır
İngiltere Başbakanı Sunak: Nefret suçlarına karşı Müslümanların yanındayım
11 Mart 2024 Pazartesi 16:19:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 16:19:00

NATO'nun 32. üyesi: İsveç bayrağı, Türk bayrağının yanında göndere çekildi

Kaynak: IHA

ABONE OL

NATO'nun 32'nci üyesi olan İsveç'in bayrağı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında göndere çekildi.

Türkiye ve Macaristan'ın onayının ardından NATO'ya katılım sürecini tamamlayan İsveç için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bayrak töreni düzenlendi. İsveç bayrağı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un katıldığı törende askeri bando eşliğinde göndere çekildi.

Stoltenberg törende yaptığı konuşmada bugünün tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Ortak güvenliğimiz için kritik bir zamanda İsveç'in NATO'ya katılmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

NATO karargahında 32 bayrağın bir arada dalgalandığını ifade eden Stoltenberg, "İsveç'in üyeliği NATO'yu güçlendirdi, İsveç'i ve hepimizi daha güvenli hale getirdi" şeklinde konuştu. İsveç'in üyeliğinin NATO'nun kapısının herkese açık olduğu bir kez daha hatırlattığını söyleyen Stoltenberg, "Bu kapıyı kimse kapatamaz. Her milletin kendi yolunu seçme hakkı vardır. Biz hepimiz özgürlük ve demokrasi yolunu seçiyoruz. Biz konuşurken Ukrayna'nın cesur halkı bu değerler için mücadele ediyor" diye konuştu.

"İSVEÇ EVİNE DÖNDÜ"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise yaptığı konuşmada, İsveç'in geçen hafta Perşembe gününden bu yana NATO'nun gururlu bir üyesi olduğunu belirterek, "NATO, barış ve güvenlik için bu zamana kadar var olan en başarılı kuruluş. Artık bir müttefikiz. 200 yıldan fazla süren askeri bağlantısızlıktan sonra bu tarihi bir adımdır. Ama aynı zamanda çok da olağan bir adımdır. Onlarca yıldır hazırlanıyoruz. Detaylı olarak ise son iki yıldır hazırlanıyoruz. İsveç bu üyelikle evine döndü" dedi.

İsveç'in NATO'ya yabancı bir ülke olmadığını 1994'te Barış için Ortaklık programına katıldığını hatırlatan Kristersson, "O günden bu yana tüm büyük NATO operasyonlarına ve sayısız tatbikatlara katıldık" şeklinde konuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının başlamasının ardından İsveç'in NATO üyeliğinin tek mantıklı seçenek olduğunu kaydeden Kristersson, "İsveç güçlü bir demokrasi olarak, "İsveç, Washington Antlaşması'ndaki özgürlük, demokrasi, ve hukukun üstünlüğü gibi bizi birbirimize bağlayan değerleri savunacaktır" ifadesini kullandı.

İsveç'in modern silahlı kuvvetlerinin karada, havada ve denizde iyi eğitildiğini ve NATO'yu güçlendireceğini belirten Kristersson, "Öğreneceğiz ve öğreteceğiz" dedi. İsveç Başbakanı Kristersson, ülkesinin NATO üyeliğin bir son olmadığını bir başlangıç olduğunu ifade ederek, "Tüm müttefiklerimizle birlikte dünyayı daha güvenli ve daha özgür bir yer haline getirmeye yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Macaristan parlamentosunun 26 Şubat'ta onay vermesinin ardından Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok 5 Mart'ta İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kararı imzalamıştı. İsveç, 7 Mart'ta ise NATO'ya katılım belgelerini ABD'ye teslim ederek ittifakın 32'nci üyesi olmuştu.

İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda 23 Ocak'ta kabul edilmişti.

Etiketler : İSVEÇ NATO BAYRAK
Dert ortağı Çağatay

Dert ortağı Çağatay
60 günde devrialem

60 günde devrialem
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Dedesi adına at yarışı düzenlendi

Dedesi adına at yarışı düzenlendi
Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı

Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı
Yasmin Dominik'ten trip yedi

Yasmin Dominik'ten trip yedi
Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir

Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım
Hayali Dubai'de yaşamak

Hayali Dubai'de yaşamak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX