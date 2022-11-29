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29 Kasım 2022 Salı 21:01:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 21:01:00

NATO'dan Türkiye ile dayanışma mesajı

Kaynak: AA

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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ilk gününde yayımlanan bildiride, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya verilen desteğin vurgulanmasının yanı sıra terör örgütü PKK'nın eylemlerinin ardından Türkiye ile dayanışma mesajı yer aldı.

Bildiride, NATO'nun 360 derecelik bir yaklaşımla tüm müttefikleri tüm tehditlere karşı koruyacağını vurgulanarak, "Terörün tüm şekilleri ve tezahürlerini kınıyor, son korkunç terör saldırıları sonrasında can kayıplarının yasını tutan Türkiye ile dayanışma içinde duruyoruz." ifadesi yer aldı.

NATO'nun caydırıcılığı ve savunmasının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların süreceği kaydedilen bildiride, ittifakın kritik altyapılarına yönelik her türlü tehdide de birlik ve kararlılık içinde karşılık verileceği bildirildi.

'UKRAYNA'YA VERİLECEK DESTEKTEN GERİ ADIM ATILMAYACAK'

Rusya ile savaşında Ukrayna'ya verilecek destekten geri adım atılmayacağının altı çizilen bildiride, savaşın sorumlusunun Rusya olduğu vurgulandı.

Bildiride, "Rusya'nın Ukrayna'daki sivil halka yönelik zulmü ve sürgün, işkence, kadınların ve çocuklara karşı barbarca davranışlar dahil insan hakları ihlallerini kınıyoruz." ifadesi kullanıldı. Bildiride ayrıca Ukrayna'nın tahrip olan enerji altyapısının tamiri ve hava saldırılarından korunması için yardımların süreceği kaydedildi.

Bildiride Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerinin NATO'yu daha güçlü yapacağı da belirtildi.

Etiketler : NATO Rusya ukrayna
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