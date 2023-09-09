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NATO'dan Rusya'ya ait İHA parçalarıyla ilgili açıklama geldi
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09 Eylül 2023 Cumartesi 20:05:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 20:05:00

NATO'dan Rusya'ya ait İHA parçalarıyla ilgili açıklama geldi

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için kullandığı insansız hava aracına (İHA) ait parçaların Romanya'da bulunmasıyla ilgili 'NATO'yu vurma niyetine dair bir belirti olmadığının' anlaşıldığını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için kullandığı insansız hava aracına (İHA) ait parçaların Romanya'da bulunmasıyla ilgili "NATO'yu vurma niyetine dair bir belirti olmadığının" anlaşıldığını bildirdi.

Stoltenberg, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için kullandığı insansız hava aracına (İHA) ait parçaların, NATO ülkesi Romanya'da bulunmasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

"NATO'yu vurma niyetine dair bir belirti yok ancak istikrarsızlaştırıcı." ifadesini kullanan Stoltenberg, ABD, NATO Hava Polisliği misyonunu güçlendirmek için daha fazla F-16 konuşlandırma kararını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Stoltenberg, "Romanya ile dayanışma içindeyiz." mesajını verdi.

Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar, 6 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için kullandığı İHA'ya ait olduğundan şüphelendikleri parçaları, NATO üyesi ülkesinin topraklarında bulduklarını bildirmişti.

Etiketler : nato rusya iha romanya
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