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26 Ekim 2022 Çarşamba 00:41:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 00:41:00

NATO'dan Rusya ve İran'a uyarılar

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'yı Ukrayna'da gerginliği tırmandırmak için sahte bahaneler kullanmaması, İran'ı da savaşta Rusya'ya yardım etmemesi için uyardı.

Stoltenberg, Adriyatik'te bulunan ABD'ye ait George H.W. Bush uçak gemisini ziyaret etti ve burada basına açıklama yaptı.

Konuşmasında, Ukrayna'daki savaşa değinen Stoltenberg, savaşın çok önemli bir aşamada olduğunu söyledi.

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, başarısızlıklarına muharebe alanında daha fazla saldırganlıkla karşılık verdiğini" dile getiren Stoltenberg, Rusya'nın sivillere, yerleşim alanlarına ve sivil altyapıya saldırılar düzenlediğini ifade ederek, şunları aktardı:

"Rusya şimdi de Ukrayna'nın kendi topraklarında radyolojik kirli bomba kullanmaya hazırlandığı şeklinde yanlış iddialarda bulunuyor. NATO müttefikleri, çok açık şekilde yanlış olduğu görülen bu suçlamayı reddetmektedir. Rusya, sıklıkla kendi yapmaya niyetlendikleri şeylerle başkalarını suçluyor. Bunun örneğini Suriye'den Ukrayna'ya daha önce de gördük. Rusya gerginliği daha da tırmandırmak için sahte bahaneler kullanmamalı. Dünya bunları yakından izliyor"

Jens Stoltenberg, İran'a da değinerek, son günlerde İran'ın Rusya'ya askeri yardımda bulunduğunu gördüklerini vurguladı.

"Bu kabul edilemez" diyen Stoltenberg, Rusya'ya hiçbir ülkenin yardım etmemesi gerektiğini belirtti.

Stoltenberg, bazı NATO ülkeleriyle AB'nin, İran'a yaptırım uygulamasını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

George H.W. Bush uçak gemisindeki incelemelerini de değerlendiren Stoltenberg, geminin NATO komutasında "Neptune Strike 2022" tatbikatı kapsamındaki bir görev grubuna liderlik ettiğini dile getirdi.

NATO'nun "Neptune Strike 2022" tatbikatına 24 NATO ülkesiyle NATO ortakları İsveç ve Finlandiya'dan 80'den fazla savaş uçağı, 14 gemi, yaklaşık 6 bin asker katılıyor.

Etiketler : NATO Rusya İran
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