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30 Eylül 2022 Cuma 19:17:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 19:17:00

NATO'dan Rusya açıklaması

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği toprakları Rusya'nın parçası olarak asla tanımayacaklarını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhakının gayrimeşru ve yasa dışı olduğunu bildirdi.

Stoltenberg, Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkında, "Ukrayna'nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme hakkı vardır" dedi.

Ayrıntılar geliyor...
Etiketler : nato stoltenberg rusya ukrayna
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