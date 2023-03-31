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NATO'dan Finlandiya'ya tebrik
31 Mart 2023 Cuma 12:38:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 12:38:00

NATO'dan Finlandiya'ya tebrik

Kaynak: AA

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ülkesinin NATO üyeliği onay sürecinin tamamlanması dolayısıyla Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'yu tebrik etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyadaki mesajında, Niinisto'ya tebriklerini iletti.

"Finlandiya'nın bayrağını önümüzdeki günlerde NATO karargahına çekmeyi sabırsızla bekliyorum." ifadesini kullanan Stoltenberg, birlikte daha güçlü ve güven içinde olacaklarını belirtti.

Stoltenberg, yayınladığı video mesajda da Finlandiya'nın NATO'ya resmi katılımının ilerleyen günlerde gerçekleşeceğini söyledi.

Finlandiya'nın ileri kabiliyet ve kuvvetlere, güçlü demokratik kurumlara sahip olduğunu kaydeden Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Finlandiya ittifakımıza çok şey katacaktır. Tüm müttefikler geçen yıl Finlandiya ve İsveç'i ittifaka davet ederek tarihi bir karar vermişti. O zamandan beri NATO'nun modern tarihindeki en hızlı onay sürecini gördük. Tüm müttefikler İsveç'in onay sürecinin de hızla tamamlanmasının herkesin çıkarına olacağı üzerinde mutabık. İsveç'i de en kısa sürede NATO ailesinin tam üyesi olarak karşılamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya'nın katılım protokollerine TBMM'nin de dün onay vermesiyle 30 NATO ülkesindeki onay süreçleri tamamlanmıştı. Finlandiya'nın, prosedürlerin tamamlanmasıyla ilerleyen günlerde resmen NATO'nun 31'inci üyesi olması bekleniyor.

Etiketler : nato jens stoltenberg finlandiya

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