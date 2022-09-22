VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu: Arakanlı Müslümanlar evlerine dönmek ve adalet istiyor
Uganda'da Ebola tespit edilenlerin sayısı artıyor
TBMM Başkanı Şentop Batı Trakya'da
Yemen Kızıldeniz'deki petrol tankerini kurtarmak için verilen taahhütten memnun
Fatih'te polise silahlı saldırı: 5 tutuklama
NATO'dan Çin'e çağrı: Rusya üzerindeki etkini kullan
Hollanda Başbakanı: Ukrayna'daki savaş bizim savaşımız
BM'den Türkiye'ye savaş esiri takasındaki rolü nedeniyle teşekkür
14 terörist etkisiz hale getirildi
Para için flamingolara kıydılar
Bakan Bilgin: Türkiye'nin 3 büyük sorunu var
Denizli'de orman yangın: Müdahale sürüyor
TOKİ'nin indirim kampanyasının detayları belli oldu
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı TOKİ'nin indirim kampanyasının detayları belli oldu
"Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır"
Emine Erdoğan, New York'ta BM Habitat İcra Direktörü Sharif'le görüştü
Sağlık Bakanı Koca, bazı hastanelerin kapatılacağı iddialarını yalanladı
Yerli animasyon filmi 'Tay'ın galası İstanbul'da yapıldı
Geri sayım başladı... "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde!
Alerjisi olan kişilere "Kounis sendromu" uyarısı
Beşiktaşlı futbolcu Redmond: Stadımızdaki atmosfer İngiltere'dekine benzer
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tahıl anlaşmasıyla küresel bir rahatlama oldu
Motorda sona gelindi, Altay tankı için gaza basılacak
Emine Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron ile görüştü
22 Eylül 2022 Perşembe 19:37:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 19:37:00

NATO'dan Çin'e çağrı: Rusya üzerindeki etkini kullan

Kaynak: AA

ABONE OL

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşerek Ukrayna'daki savaşın bitmesi için ülkesinin Rusya üzerindeki etkisini kullanması çağrısı yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çinli Bakan Vang ile New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında gerçekleşen görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sonlandırması için Çin'e Rusya üzerindeki etkisini kullanması çağrısında bulundum." ifadesini kullandı.

NATO'nun insan hakları ve Tayvan konusundaki endişelerini de gündeme getirdiğini aktaran Stoltenberg, küresel güvenlik konusunda diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarına işaret etti.

Etiketler : NATO Stoltenberg Rusya
90'lar gecesi

90'lar gecesi
Bahçeden sofraya

Bahçeden sofraya
SMA'lı aile belli oldu

SMA'lı aile belli oldu
Artık ‘Koç' diyeceksiniz

Artık ‘Koç' diyeceksiniz
En güzeli seçecekler

En güzeli seçecekler
Dünya müzik listelerinde

Dünya müzik listelerinde
7 yıl sonra yeniden

7 yıl sonra yeniden
Üç günde 10 bin kişilik buluşma

Üç günde 10 bin kişilik buluşma
Evlendiler

Evlendiler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes