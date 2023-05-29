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29 Mayıs 2023 Pazartesi 00:40:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 00:40:00

NATO'dan Başkan Erdoğan'a tebrik

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçildiği için tebrik ederek, "Birlikte çalışmayı sürdürerek temmuzdaki NATO Zirvesi'ne hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

NATO Genel Sekreteri, "Birlikte çalışmayı sürdürerek temmuzdaki NATO Zirvesi'ne hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Stoltenberg NATO son dakika
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