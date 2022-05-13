NATO'dan Avrupa'da geniş çaplı tatbikat

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, uzun süre önce planlanan ve NATO güçlerinin hazırlığını ve müşterek çalışabilirliğini geliştirmeyi amaçlayan tatbikatlar, Kuzey Denizi'nden Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada yapılıyor.

Tatbikatların en büyüklerinden ikisini "Defender Europe" ile "Swift Response" oluşturuyor. Polonya ve 8 ülkede yürütülen tatbikatlarda 18 bin asker yer alıyor. Bu tatbikatlarda Kuzey Makedonya'da paraşüt indirme ve helikopter saldırısı gibi faaliyetler icra ediliyor.

Estonya'da 14 ülkeden 15 bin askerin katılımıyla "Hedgedog" tatbikatı devam ediyor. Tatbikat, Estonya'da 1991'den beri yapılan en büyük askeri manevralardan biri olma özelliğini taşıyor. Tatbikatta ABD Donanmasından Kearsarge isimli çıkarma gemisi de yer alıyor.

Litvanya'da "Iron Wolf" isimli tatbikat yürütülüyor. 3 bin NATO askerinin katıldığı tatbikatta Alman Leopard 2 tanklarının da içinde olduğu 1000 araç bulunuyor.

Almanya'daki "Wettiner Heide" adlı NATO Mütekabiliyet Kuvveti tatbikatında ise 7 bin 500 asker yer yer alıyor.

ABD uçak gemisi yine NATO komutasına giriyor

Akdeniz'de ABD'ye ait USS Harry S. Truman Uçak Gemisi Görev Grubu, "Neptune" deniz tatbikatı kapsamında bu yıl içinde ikinci kez NATO komutasına girmeye hazırlanıyor.

USS Harry S. Truman uçak gemisi ve beraberindeki gemiler ile savaş uçaklarından oluşan görev grubu, yılbaşında "Neptune Strike 2022" adıyla yapılan tatbikat kapsamında Akdeniz'de NATO komutasına girmişti. Soğuk savaştan bu yana ilk kez bir ABD uçak gemisi görev grubu NATO komutası altında görev icra etmişti.

Bunların dışında gelecek ay 23 ülkenin katılımıyla Polonya ve Baltık ülkelerinde "Ramstein Legacy" adı altında Avrupa'nın en büyük entegre hava ve füze savunma tatbikatı düzenlenecek. Ayrıca haziranda "Baltops" tatbikatı Baltık bölgesinde amfibi eğitim için yapılacak.

Finlandiya ve İsveç de tatbikatlara katılacak

NATO üyelikleri gündemde olan İsveç ve Finlandiya da gelecek haftalarda NATO'nun tatbikatlarına katılacak. Bu iki ülke, NATO ortakları olarak daha önce de NATO'nun birçok faaliyetinde yer almıştı.

Şu anda ABD, İngiltere, Estonya ve Letonya'dan askerler Finlandiya'da "Arrow 22" tatbikatını yürütüyor. Bu tatbikatta İngiliz Challenger 2 tankları ve ABD'nin Stryker zırhlı araçları görev icra ediyor

NATO'nun tatbikatlarının Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından çok önce planlanan düzenli tatbikatlar olduğu bildirildi.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, "Tatbikatlar, müttefik topraklarının her santimetrekaresini korumak ve savunmak konusundaki kararlılığımıza yönelik herhangi bir yanlış hesap veya yanlış anlamaya yer verilmemesini sağlamaktadır. NATO tatbikatları savunma amaçlı, şeffaf ve uluslararası taahhütlerimizle uyum içindedir." ifadesini kullandı.