NATO yetkilisi: Rusya'nın Ukrayna'da çok eski malzemeleri kullanmaya başladığını görüyoruz

Bauer, Brüksel'deki NATO karargahında başkanlık ettiği genelkurmay başkanları toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Bu tür bir toplantıda ilk kez yeni üye Finlandiya ve davetli İsveç'in askeri liderlerinin de bulunduğunu işaret eden Bauer, "Bu toplantının tarihi nitelikte olmasının bir nedeni daha var. Genelkurmay başkanları NATO'nun ve ulusal askeri planlamaların entegrasyonunu ele aldılar" dedi.

Temmuz ayında yapılacak Vilnius Zirvesi öncesinde NATO düzeyindeki planlama ile müttefiklerin ulusal düzeydeki planlamalarını daha fazla bütünleştirmek ve müttefik kuvvetlerin hazırlık durumunu hızla artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Bauer, genelkurmay başkanlarının bu yeni kuvvet modelinde gelinen aşamanın değerlendirmesini yaptığını söyledi.

UKRAYNA'DAKİ SAVAŞTA TARAFLARIN DURUMU

Bauer, Ukrayna'daki savaşla ilgili son duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik son yıllarda ortaya çıkan en büyük tehdit. Moskova bunun üç günlük bir savaş olmasını umuyordu, ancak şimdi 15'inci ayına giriyor" diyen Bauer şöyle devam etti:

"Aslında Rusların artık çok eski malzemeleri, çok eski yetenekleri kullanmaya başladığını görüyoruz. Artık savaş alanında gördüğümüz T-54 tankları. 54, aslında 1954 tasarım yılıyla ilgilidir. Ancak sorun şu ki hâlâ ellerinde çok fazla T-54 var."

Bauer, gelecek aylarda Rusya'nın "miktara" odaklanacağını, iyi eğitim almamış ancak çok fazla sayıda askeri sahaya süreceğini, sayıca çok ancak eski ekipmanları kullanacağını belirterek bu durumun Ukrayna'da Batı desteği nedeniyle tam tersi olacağı, bu ülkenin ise miktar yerine kaliteye odaklanacağı yorumunu yaptı.

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Bauer, "Rusya, Ukrayna'da durmaya niyetli değil; emelleri ülke sınırlarının çok ötesine uzanıyor" dedi.

NATO'NUN YENİ KUVVET MODELİ

Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Christopher Cavoli de üzerinde çalıştıkları yeni savunma planlamasının detaylarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Bölgesel planlar, NATO topraklarının belirli kısımlarını savunmak için coğrafi odaklı planlardır. Ön cephedeki müttefiklerimiz, ulusal savunma planlarını NATO planlarıyla harmanlıyorlar. Bu da 'kuvvetleri doğru zamanda doğru yere taşıma yeteneği' olarak bilinir. Bu değişiklik bizi 'alan dışı acil durum operasyonları' için optimize edilmiş bir ittifaktan, NATO topraklarının her köşesini savunmak için büyük ölçekli operasyonlar amacına uygun bir ittifaka dönüştürecek. Karşılaştığımız yeni gerçekler bunu zorunlu kılıyor."

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının açılışında yaptığı konuşmada Vilnius zirvesinde liderlerin yeni modeli kabul edeceğini umduğunu söylemişti.