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09 Mart 2022 Çarşamba 00:25:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 00:26:00

NATO ülkelerinin savunma bakanları olağanüstü toplantı yapacak

Kaynak: AA

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NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere gelecek hafta olağanüstü nitelikli toplantı düzenleyecek.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, 16 Mart'ta telekonferans yöntemiyle yapılacak. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlık edecek.

Rusya'nın Ukrayna sınırında kasımdan itibaren askeri yığınak yapmasıyla Batılı ülkelerle Moskova arasında gerginliğin artması ve sonrasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle NATO son haftalarda çeşitli seviyelerde üst düzey toplantılar düzenlemişti.

NATO karargahında 16-17 Şubat'taki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan sonra 25 Şubat'ta NATO Liderler Zirvesi videokonferans yöntemiyle yapılmıştı.

Son olarak 4 Mart'ta NATO ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'deki NATO karargahında toplanmıştı.

Etiketler : NATO Rusya Ukrayna
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