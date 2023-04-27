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27 Nisan 2023 Perşembe 14:48:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 14:48:00

NATO, Şi-Zelenskiy görüşmesinden memnun, Ukrayna'ya destekte ısrarlı

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Devlet Başkanı Zelenskiy ile Devlet Başkanı Şi arasındaki telefon görüşmesini memnuniyetle karşılıyorum. Çin'in Ukrayna'nın bakış açılarını daha iyi anlaması da bence çok önemli." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılan telefon görüşmesini memnuniyetle karşıladığını ancak Ukrayna ve Rusya'nın barış için müzakere masasına oturmadan önce Ukrayna'nın askeri açıdan elinin güçlü olması gerektiğini belirtti.

Stoltenberg, Lüksemburg Başbakanı Xavier Battel ile Brüksel'deki NATO karargahında yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

Zelenskiy-Şi görüşmesini değerlendirmesi istenen Stoltenberg, Rusya ile barış için müzakere olacaksa buna Ukrayna'nın karar vereceğini, olası görüşmelerin koşullarını, formatlarını Kiev yönetiminin belirleyeceğini söyledi.

Stoltenberg, "(Rusya ile) Anlamlı müzakere ihtimali için gereken şey Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu askeri güce sahip olması ve Rusya'ya sahada kazanamayacağı mesajını vermesidir. Bu savaş belki müzakere masasında bitecek ama müzakere masasında olan şeyler muharebe sahasındaki güçle ayrılmaz şekilde bağlı." dedi.

Bu nedenle Ukrayna'ya askeri desteğin sürmesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, NATO olarak bunu yaptıklarını kaydetti.

Stoltenberg, "Devlet Başkanı Zelenskiy ile Devlet Başkanı Şi arasındaki telefon görüşmesini memnuniyetle karşılıyorum. Çin'in Ukrayna'nın bakış açılarını daha iyi anlaması da bence çok önemli. Ancak bu durum Çin'in Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı gayrimeşru savaşı kınayamadığı gerçeğini değiştirmez." diye konuştu.

Stoltenberg, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya askeri desteği hakkında bilgi verirken de ABD öncülüğündeki Ukrayna Savunma Temas Grubu kapsamında NATO müttefikleri ve ortaklarının eşi görülmemiş yardımlarda bulunduğunu belirtti.

Stoltenberg, "Ukrayna'ya söz verilen muharebe araçlarının yüzde 98'inden fazlası teslim edilmiş durumda. Bu da 1550 zırhlı araç, 230 tank ve çok büyük miktarda mühimmatı da içeren diğer malzemelerin teslim edildiği anlamına geliyor. Ayrıca Ukrayna'nın 9 askeri tugayını da eğitip donattık." ifadelerini kullandı.

Çin arabuluculuk rolüne soyunuyor

Çinli ve Ukraynalı liderler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez dün görüşmüş, Şi Cinping ülkesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda siyasi çözüme ulaşılabilmesi için arabulucu rolü üsteleneceğinin işaretini vermişti.

Görüşmenin ardından Çin'in, krizin siyasi çözümü için tüm taraflarla görüşmeler yürütmek üzere Ukrayna ve diğer ülkelere özel temsilci göndereceği açıklanmıştı.

Zelenskiy de barış için toprak tavizi vermeyeceğini, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün 1991'deki sınırlar içinde yeniden sağlanması gerektiğini belirtmişti.

Şi, savaş sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birçok kez görüşmesine ve hatta Moskova'yı ziyaret etmesine rağmen Zelenskiy ile hiç temasta bulunmamıştı.

Etiketler : NATO Genel Sekreteri Çinli ve Ukraynalı liderler Rusya-Ukrayna Savaşı
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