NATO Savunma Koleji, üye ülkeleri İttifakın ileride karşılaşabileceği tehlikelere hazırlıyor

NATO üyeleri arasında ortak tehditlere karşı müttefikliği pekiştirmek amacıyla 1951'de Paris'te kurulan ve 1966'dan beri faaliyetlerini Roma'da sürdüren NATO Savunma Koleji, İttifakın önemli bir eğitim kurumu olarak öne çıkıyor.

NATO'yu ilgilendiren konularda yaptığı araştırma ve çalışmaların yanı sıra İttifak dışındaki kuruluşlarla olan angajmanlarıyla Kolej, İttifakın karşı karşıya bulunduğu tehditlere karşı fikirler üretip stratejiler geliştiriyor.

72 yıllık tarihinde iki Türk subayının da daha önce komutanlık görevini üstlendiği NATO'nun bu önemli eğitim kurumunda, bugüne kadar İttifak üyesi ve ortağı pek çok ülkeden binlerce sivil ve asker kurs aldı.

Türkiye'den de hem asker hem diplomat yüzlerce personelin İttifakın stratejilerine dair öğrenim gördüğü Kolejde, komutanlığı temmuzda üstlenen Danimarkalı Korgeneral Nielsen, göreve geldikten sonra ilk röportajını makamında AA muhabirine verdi.

Kolejin görevini tanımlayan Nielsen, "NDC, bir parçası olduğumuz bugünün karmaşık dünyasıyla başa çıkabilmek için geleceğin askeri ve sivil liderlerini eğitme konusunda üzerine düşeni yapan eşsiz bir eğitim kurumudur." dedi.

Nielsen, komutanlık görevindeki amaçlarıyla ilgili "Görevim, eğitim faaliyetlerini, sağlam kanıtlara, araştırmalara ve dünya çapında tüm ortaklar ve müttefiklerle işbirliğine dayalı 360 derece bir yaklaşım üzerine inşa etmek. Ardından bize ileriye gitmemizde yardımcı olabilecek askeri personel ve sivil yetkililerin yetişmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Dünyada karşı karşıya kalınan sorunların büyüklüğüne dikkati çeken Nielsen, "İlk ve en önemlisi, bugün karşı karşıya olduğumuz hiçbir zorluk, tek bir müttefik veya tek bir ortak tarafından tek başına ele alınamaz. Bu nedenle birlikte nasıl çalışılacağını öğrenmek ve uygulamak dışında başka yol yoktur ve işte biz bunu yapıyoruz. Ortak çözümler geliştirebilmemiz için müzakere edebilmeli ve uzlaşabilme yeteneğine sahip olmalıyız. Tüm bunlar NATO Savunma Kolejinde uygulanan eğitimlerde anlatılıyor." diye konuştu.

Nielsen, NATO kuruluşu NDC'nin doğal olarak bir askeri yapı olduğunu vurgulayarak, "Müttefiklere, partnerlere ve NATO dışındaki kuruluşlara da ulaşıyoruz. Sadece bir örnek vermek gerekirse, şu anda kıdemli kursun bir parçası olarak 35 farklı ülkeden 83 kursiyerimiz var. Ayrıca bölgesel işbirliği kursumuzun farklı bir bakış açısı var ve 22 ülkeden 36 kurs üyesine sahip, bu da doğal müttefiklerimizin ötesine uzandığımız anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin NDC'ye katkıları

Türkiye'nin NDC'ye katkılarıyla ilgili soruya Danimarkalı Korgeneral, "Türkiye, NDC'yi son derece güçlü şekilde destekliyor. Çok yakın ve önemli bir müttefikten aldığımız bu desteğe çok ama çok minnettarız. İstatistiklere baktığımızda Türkiye, NATO Savunma Kolejine en önemli ve en saygın katkıları sunan ülkelerden biridir." cevabını verdi.

Nielsen, halihazırda 83 kursiyerden 7'sinin Türkiye'den olduğunu belirterek, "Bu, son derece büyük ve çok önemli bir katkıdır. Ayrıca Türkiye'den gelen öğretim üyeleri var, buraya tüm katılımcıları bilgilendirmek için geliyorlar. Son olarak eğitimimizin ayrılmaz bir parçası olarak saha çalışmalarını yürüttüğümüzde, son birkaç yıldır mümkün olduğunca sık Türkiye'yi ziyaret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

NDC'nin müfredatını, NATO belgeleri belirliyor

NATO Savunma Kolejinin eğitim müfredatı belirlenirken nelere dikkat edildiği ve müfredatta hangi konuların yer aldığıyla ilgili Nielsen, "NATO kurumu olarak başlangıç noktamız, önceki NATO belgelerini baz almak olacaktır. En sonuncusu geçen yıl Madrid Zirvesi'nde onaylanan 2022 Stratejik Konsept Belgesi'dir." dedi.

Nielsen, 2022 Stratejik Konsept Belgesi'nin, İttifakın karşı karşıya olduğu zorluklar ve bunların yayıldığı alana dair fikir verdiğini vurgulayarak, "İki örneğe bakacak olursak, hepimiz Rusya'nın komşulara yönelik saldırganlığı ve Rusya tehdidi hakkında bilgi sahibiyiz ancak aynı zamanda NATO'ya yönelik en yaygın tehditlerden birinin terörist gruplardan geldiğini de biliyoruz." diye konuştu.

Çin'e de ayrıca değinen NDC Komutanı, "Ayrıca stratejik konsept içinde baktığımızda, karşı karşıya olduğumuz büyük bir sınamanın Çin olduğunu göreceksiniz. Tüm bunların dışında iklim değişikliği, dayanıklılık ve çığır açan teknolojilerin tehditleri gibi ortak paylaştığımız bir dizi sınama bulunmaktadır." dedi.

İttifakı tehdit eden ve güçlük çıkaran unsurlara yönelik eğitim veriliyor

NDC'de yaptıkları işin birçok zorluğu bulunduğuna işaret eden Nielsen, şunları kaydetti:

"Burada yaptığımız şey, tüm kurs üyelerinin, İttifakı tehdit eden ve güçlükler çıkaran tüm unsurlara yönelik eğitilmesini sağlamaktır. Bu tehditlere ve zorluklara karşı nasıl ortak şekilde mücadele edeceğimiz konusunda çözümler bulmayı, dayanışma sağlamayı ve birlik oluşturmayı hedefliyoruz. Bu tehditler ve zorluklarla başa çıkmak için ortak olarak ne yapabiliriz diye bakıyoruz.

NDC, çok küçük ve uygun maliyetli bir kuruluştur. Size burada, Roma'da çalışan sayımızın 150'den fazla olmadığını söyleyebilirim. Dolayısıyla yaptığımız şey şu, nükleer konular, Asya-Pasifik sorunları gibi ele almamız gereken tüm konuları kapsayan dünyanın en önemli ve ilgili derslerini sunmaktır. Kurs üyelerimize sunduğumuz derslerin güncel olduğundan ve İttifakla ilgili konular olduğundan emin olmak için uluslararası üniversitelerden, düşünce kuruluşlarından, enstitülerden, müttefiklerden yararlanıyoruz."