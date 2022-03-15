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15 Mart 2022 Salı 18:58:00 - Güncelleme:15 Mart 2022 Salı 19:01:00

NATO, Rusya'yı kimyasal silah kullanmaması için uyardı

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanıp saldırılara bahane yaratmak için suçu karşı tarafa atmasından endişe duyduklarını belirterek, Rus güçlerini kimyasal silah kullanmaması için uyardı.

Stoltenberg, yarın Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek ve NATO müttefiklerinin yanı sıra Ukrayna, Gürcistan, İsveç, Finlandiya savunma bakanlarıyla AB Yüksek Temsilcisi'nin de katılacağı olağanüstü nitelikli NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını "gaddar bir işgal" olarak niteleyen Stoltenberg, Kremlin yönetiminin daha önce söylediklerinin aksine Ukrayna'yı işgal ettiğini, yalanlar söylediğini belirtti.

Stoltenberg, "Rusya şimdi Ukrayna'da biyolojik laboratuvarlar ve kimyasal silahlar bulunduğuna dair saçma iddialar ortaya atıyor. Bu da başka bir yalan. Moskova'nın, olası kimyasal silah kullanımını da içeren yanıltıcı bir operasyon düzenleyebileceği endişesini taşıyoruz." dedi.

Kimyasal silah kullanımının uluslararası hukukun ihlali olacağını vurgulayan Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Rusya'ya kimyasal silah kullanmama çağrısı yapıyoruz. Rusya daha önce siyasi muhalifleri öldürmek için kimyasal silah kullandı ve Suriye'de Esed rejimini destekleyerek birçok kez kimyasal silah kullanımını kolaylaştırdı. Kimyasal silah kullanımı asla kabul edilemez." diye konuştu.

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanıp suçu Ukrayna'ya atma ihtimaline karşı ihtiyatlı davrandıklarını aktardı.

ABD ve diğer NATO müttefiklerinin kimyasal silah kullanılması halinde bunun Rusya için büyük bedeli olacağını söylediğini hatırlatan Stoltenberg, "Ancak NATO tarafından herhangi bir askeri karşılık konusunda spekülasyonda bulunmayacağım." ifadesini kullandı.

- 100 BİN ABD ASKERİ AVRUPA'DA

Stoltenberg, NATO'nun yıllardır Ukrayna'yı desteklediğini, 10 binlerce askerinin eğitildiğini, anti tank, hava savunma silahları, insansız hava araçları, mühimmat, yakıt verildiğini, desteğin süreceğini bildirdi.

NATO'nun Avrupa'da savunmasını güçlendirdiğini ifade ederek, "Şu anda ittifak genelinde 100 binlerce asker yüksek alarm seviyesinde. Avrupa'da 100 bin ABD askeri bulunuyor. Çoğu ittifakın doğusunda olmak üzere bunların 40 bini doğrudan NATO komutasında." dedi.

- NATO'NUN DOĞU AVRUPA'DA UZUN VADELİ DURUMU GÖRÜŞÜLECEK

ABD'nin Polonya'ya, Almanya ve Hollanda'nın da Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemleri göndereceği bilgisini veren Stoltenberg, NATO'nun Avrupa güvenliğiyle ilgili yeni gerçeklik karşısında askeri durumunu yeniden düzenlemesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"NATO bakanları yarın tüm alanlarda güvenliğimizi uzun vadeli olarak güçlendirmek için somut tedbirler üzerine önemli görüşmeleri başlatacak. Bu, karada, ittifakın doğusunda, yüksek hazırlık seviyesinde konumlandırılmış ekipmanlı, ciddi anlamda daha fazla kuvveti içermektedir. Hava ve deniz konumlandırmalarımızda da büyük artışlar, entegre füze ve hava savunmamızı, siber savunmamızı güçlendirmeyi, daha fazla ve daha büyük tatbikatlar yapmayı düşünüyoruz. NATO'nun askeri komutanlarını haziran sonundaki Madrid Zirvesi için seçenekler geliştirmekle görevlendirmemizi bekliyorum."

- KAZALARI ENGELLEMEK İÇİN RUS KOMUTANLARLA HAT VAR

Stoltenberg, Ukrayna'da Yavoriv üssüne düzenlenen saldırı hatırlatılarak, benzer bir saldırıda, bir NATO ülkesine füze düşmesi gibi bir durum halinde bunun "kırmızı çizgi" sayılıp sayılmayacağına yönelik soruyu da yanıtladı.

NATO topraklarının her santimetrekaresini koruyacaklarını tekrarlayan Stoltenberg, "NATO sınırları yakınında çatışma olduğunda her zaman istenmeyen olaylar veya kazaların yaşanma riski var. Bu yüzden bunları önlemek için her türlü çabayı göstermeliyiz. Bu tür şeyler olursa durumun kontrolden çıkmasını, tehlikeli hale dönüşmesini engellemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Hava sahasını ve NATO sınırlarını titizlikle takip ettiklerini aktaran Stoltenberg, NATO komutanlarının Rus komutanlarla bu tür olayları ve kazaları engellemek için bir temas hatlarının bulunduğunu söyledi.

Etiketler : Stoltenberg NATO Ukrayna
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