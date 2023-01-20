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20 Ocak 2023 Cuma 19:44:00 - Güncelleme:20 Ocak 2023 Cuma 19:44:00

NATO, Rusya'nın yeni taarruzlarına karşı Ukrayna'ya daha çok destek istedi

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın yeni taarruzlara hazırlandığını, bu nedenle Ukrayna'ya desteğin acilen artırılması gerektiğinin altını çizdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'da ABD'ye ait Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenen ve Ukrayna'ya desteğin ele alınacağı Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Ukrayna'nın kendini savunması için verileceği duyurulan yeni muharebe imkanları paketini memnuniyetle karşıladığını anlatan Stoltenberg, "Rusya yeni taarruzlara hazırlanıyor. Bu nedenle Ukrayna'nın kazanması ve işgal edilen topraklarını geri almasını sağlamak için desteğin artırılması aciliyet taşıyor." ifadesini kullandı.

"RUSYA SAVAŞA HAZIRLANIYOR"

Stoltenberg, Rusya'nın barışa hazırlanma emaresi göstermediğini, tam tersine uzun bir savaşa hazırlandığını belirtti.

Ukrayna'ya desteği artırmanın bu nedenle önemli olduğunu vurgulayan Stoltenberg, ileride müzakere masasına oturulduğunda Ukrayna'nın sahadaki kazanımlarıyla elinin güçlü olması gerektiği ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD, Almanya, Fransa, Kanada, Danimarka, Hollanda ve İsveç'in hava savunma, piyade muharebe araçları ve zırhlı araç yardımlarını memnuniyetle karşıladığını, İngiltere, Fransa ve Polonya'nın ana muharebe tankları ve hafif tanklar vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, NATO müttefikleri ve diğer ortaklara da Ukrayna'ya benzer şekilde askeri yardım yapmaları çağrısında bulundu.

Etiketler : stoltenberg nato ukrayna
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