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NATO: Rusya'nın Ukrayna'yla ilgili planlarında değişiklik yok
17 Ağustos 2023 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 19:30:00

NATO: Rusya'nın Ukrayna'yla ilgili planlarında değişiklik yok

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Batı'ya yönelik nükleer tehdit söyleminde ve Ukrayna'nın tümünü ele geçirme hedefinde değişiklik olmadığını, buna karşı NATO'nun da Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç'in Arendal kentinde düzenlenen bir konferansa katıldı.

Norveççe yaptığı açıklamalardan yerel basına yansıyan haberlere göre Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın tümünü kontrol etme hedefinden vazgeçtiğine dair hiçbir işaret olmadığını söyledi.

Stoltenberg, Rusya'nın Batı'yı bölmek, korkutmak ve Ukrayna'ya desteğini sona erdirmek için nükleer tehdidi kullanmaya devam ettiğini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'nın tümünün kontrolünü ele geçirecek şekilde askeri olarak kazanma fırsatı görürse bunu yapacağından kesinlikle emin olduğunu" ifade etti.

Rusya'nın savaşmayı bırakması durumunda barış olacağını ancak Ukrayna'nın savaşmayı bırakması halinde haritadan silineceğini anlamanın önemli olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini yineledi.

Stoltenberg, Kabine Direktörü Stian Jenssen'in tepkiyle karşılanan "Ukrayna'nın topraklarının bir bölümünü Rusya'ya vermesi karşılığında NATO üyesi olabileceği" sözleriyle ilgili soruyu da yanıtladı.

Jenssen'in ifadelerini düzelttiğini söyleyen Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyen politikasında değişiklik olmadığının altını çizdi.

NATO, AA muhabirinin sorusu üzerine, Stoltenberg'in söz konusu konferansa katıldığını teyit etti ancak içerik paylaşmadı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sık sık İttifakın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini, üyeliğinin ancak savaştan sonra mümkün olabileceğini, barışın hangi şartlarda sağlanacağına Ukrayna'nın karar vereceğini yineliyor.

Etiketler : nato rusya ukrayna jens stoltenberg
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