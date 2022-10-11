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11 Ekim 2022 Salı 17:47:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 17:47:00

NATO: Rusya'nın nükleer silah kullanımının sonucu olur

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya bir nükleer savaşın kazananı olmayacağını biliyor. Rusya'ya açıkça şunu ilettik. Düşük verimli olanlar dahil olmak üzere nükleer silah kullanırlarsa bunun sonuçları olacaktır." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın örtülü nükleer tehditlerde bulunduğunu belirterek düşük verimli olsa bile nükleer silah kullanımının sonucu olacağını söyledi.

Stoltenberg, yarın başlayacak iki günlük NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Jens Stoltenberg, toplantıda Ukrayna'ya desteğin artırılması, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarına düzenlenen sabotajlar sonrası kritik altyapıların korunması ile müttefiklerin silah ve mühimmat stoklarının doldurulması gibi konuları ele alacaklarını belirtti.

Ukrayna'nın sahada ciddi kazanımlar elde ettiğini kaydeden Stoltenberg, Rusya'nın sivillere ayrım gözetmeksizin saldırdığını dile getirerek "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'da kaybediyor. İlhak girişimleri, kısmi seferberlik ve sorumsuz nükleer söylemleri savaşın başından bu yana gerginliği artırıcı en ciddi unsurlar. Bütün bunlar savaşın planladığı gibi gitmediğini gösteriyor." dedi.

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda nükleer planlama konusunda da görüşmeler yapacaklarını belirterek NATO'nun nükleer caydırıcılığının barışı koruma amacı taşıdığını vurguladı.

"NÜKLEER SİLAH KULLANIMININ SONUCU OLUR"

Nükleer savaş riski hakkındaki bir soruyu yanıtlayan Stoltenberg şunları söyledi:

"NATO, müttefiklere yönelik her türlü saldırı ve tehdide karşı hazırlıklıdır. NATO nükleer tehditleri caydırmak için de var. Bu Ukrayna'nın işgalinden önce de böyleydi, işgalden sonra daha önemli oldu. Sadece Putin ve Rusya'nın nükleer söylemleri nedeniyle değil. Bu nükleer söylemler veya örtülü tehditler tehlikeli ve sorumsuzcadır. Rusya bir nükleer savaşın kazananı olmayacağını biliyor. Bu tür bir savaşa asla girişilmemelidir. Rusya'ya açıkça şunu ilettik. Düşük verimli olanlar dahil nükleer silah kullanırlarsa bunun sonuçları olacaktır."

Stoltenberg, Rusya'nın nükleer güçlerini yakından izlediklerini ve pozisyonlarında bir değişim görmediklerini, buna karşın tetikte olmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

UKRAYNA'NIN ASKERİ İHTİYAÇLARI

Stoltenberg, Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımlar konusunda ise müttefiklerin desteğinin süreceğini bildirdi.

NATO ülkelerinin bakanlarının Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını ele alacağını aktaran Stoltenberg, bu ülkenin geniş bir yelpazede askeri ihtiyaçları bulunduğunu aktardı.

Stoltenberg, bu ihtiyaçlar arasında HIMARS gibi füze sistemleri, toplar, zırhlı araçlar, hava savunma sistemleri, anti-tank silahlarını saydı. Stoltenberg ayrıca yakıt, kış kıyafeti ve iletişim sistemleri gibi ihtiyaçların da önem taşıdığını bildirdi.

STOKLARIN DOLDURULMASI

NATO ülkelerinin savunma bakanlarının müttefiklerin ekipman ve mühimmat stoklarını yeniden doldurma meselesini de ele alacağını aktaran Stoltenberg, savunma sanayi şirketleriyle üretimin artırılması konusunda temasta oldukları bilgisini verdi.

Stoltenberg, savunma sanayi şirketlerinin üretimi artırmak için NATO'nun planlama süreçlerinden karar çıkmasını beklediğini, kendisinin de bu toplantıdan karar çıkması beklentisinde olduğunu aktardı.

İki günlük toplantıda kritik altyapıların korunmasını da görüşeceklerini belirten Stoltenberg, son sabotajlardan sonra teyakkuz durumunu artırdıklarını, Baltık bölgesi ve Kuzey Denizi'nde varlığı ikiye katladıklarını, gemi sayısının 30'u aştığını söyledi.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA DA KATILACAK

NATO Savunma Bakanları Toplantısı yarın Brüksel'deki NATO karargahında başlayacak.

Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil edeceği iki günlük toplantının ilk gününde Ukrayna Savunma Temas Grubu da toplantı yapacak. Toplantıya Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov da katılacak.

Akşam da bakanlar çalışma yemeğinde bir araya gelecek. Yemeğe NATO üyeliği için başvuru yapan Finlandiya ve İsveç de davet edildi.

İkinci günde ise NATO Nükleer Planlama Grubu Toplantısı yapılacak. Ardından düzenlenecek Kuzey Atlantik Konseyi Bakanlar Toplantısına yine İsveç ve Finlandiya da davetli ülke olarak katılacak. Toplantının bir bölümünde AB Dış İlişkiler ve Güvelik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de bulunacak.

İsveç ve Finlandiyalı bakanlar aile fotoğrafında da yer alacak.

Etiketler : nato rusya nükleer silah
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