NATO'dan flaş Libya çıkışı: Durum çok tehlikeli

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16 Haziran 2020 Salı 16:33:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 16:38:00

NATO Rusya'nın Libya ve Suriye'de artan faaliyetlerinden endişeli

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Doğu Akdeniz'de ve özellikle Suriye ve Libya'daki artan faaliyetlerinden endişe duyulduğunu belirterek, Libya'da BM öncülüğünde barış girişimlerinin desteklendiğini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, AA muhabirinin "NATO, Libya'ya ve özellikle uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya hükümetine ne tür destek sağlayabilir? Ayrıca, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'den kurtarılan Terhune kentindeki toplu mezarlar hakkında düşünceniz nedir?" sorularını yanıtladı.

"LİBYA'DAKİ DURUM ÇOK TEHLİKELİ OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Stoltenberg, "Libya'daki durum çok tehlikeli olmaya devam ediyor. Toplu mezarlar hakkında çıkan raporlardan derin endişe duyuyor ve BM'nin bunların soruşturulması çağrısını destekliyorum." diye konuştu.

NATO'nun Libya'da barış için Berlin Süreci ve BM nezdinde yürütülen girişimleri desteklediğinin altını çizen Stoltenberg, konunun Savunma Bakanları Toplantısı'nda da gündeme geleceğini düşündüğünü, ittifak genelinde son haftalarda Libya'daki gelişmelerin ele alındığını aktardı.

Stoltenberg, "NATO aynı zamanda Rusya'nın gerek Suriye, gerek Libya olmak üzere Doğu Akdeniz'de artan faaliyetlerinden endişe duyuyor. Durumu yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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