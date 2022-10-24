VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD: Rusya nükleer silah kullanırsa sonuçları ağır olacak
Ağır sınıf insansız kara aracı Kapgan vitrine çıkıyor
Cemevlerine yönelik düzenleme Komisyon'dan geçti
Madenci yakınları için nakdi destek ve iş imkanı torba kanun teklifine eklendi
İzmir'de 155 düzensiz göçmen yakalandı
NATO, Rusya'nın “kirli bomba” iddiasını reddetti
ABD'de liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü
Hakkari'de iki bölge "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
174 Gıda Hattı'na 2,8 milyon başvuru yapıldı
Başkan Erdoğan, Yusuf İslam'ın konserini izledi
Bakan Nebati, 6'ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı için Riyad'a gidecek
Tatar: Doğu Akdeniz'de Türk varlığının devam etmesi için KKTC çok önemlidir
Başkan Erdoğan'dan BM Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü mesajı
Sinop'ta sezonun son kruvaziyeri uğurlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine başsağlığı
Fransa'da akaryakıt tedarikini sekteye uğratan grevler 2 rafineride sürüyor
Biden yaşının ve sağlığının sorgulanmasının "tamamen meşru" olduğunu söyledi
Zelenskiy: Moskova Tahran'ın nükleer programına destek verebilir
Arkadaşını kazara öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası
Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonu en büyük mirasımız olacak
İlaç ve tıbbi malzeme yolsuzluğunda 26 kişi tutuklandı
AB'de vatandaşların neredeyse yarısı hava kirliliğinden şikayetçi
Savunma sanayiinin kalbi İstanbul'da atacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çok ciddi bir kazaydı
24 Ekim 2022 Pazartesi 23:23:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 23:23:00

NATO, Rusya'nın “kirli bomba” iddiasını reddetti

Kaynak: İHA

ABONE OL

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın kendi topraklarında `kirli bomba` kullanarak kendilerine karşı provokasyon düzenleyeceği iddiasını reddettiklerini açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile Rusya'nın kirli bomba iddialarını ele aldıklarını aktararak, "NATO müttefikleri bu iddiayı reddediyor" dedi.

Rusya'nın söz konusu iddiayı gerginliği tırmandırmak için bir bahane olarak kullanmaması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin kararlı şekilde devam edeceğini açıkladı.

Etiketler : NATO Lloyd Austin Rusya
Hasat zamanı

Hasat zamanı
Hülya soruları kaçırdı

Hülya soruları kaçırdı
Ulusalda 'Güzel Günler'

Ulusalda 'Güzel Günler'
Aşk ve sevda rollerinden geçmek istiyor

Aşk ve sevda rollerinden geçmek istiyor
Altıncı kez sahnede

Altıncı kez sahnede
Mali korkuttu

Mali korkuttu
Küpesiz dışarı çıkmam

Küpesiz dışarı çıkmam
Kırmızı imaj

Kırmızı imaj
Bahisçi Tamer

Bahisçi Tamer

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX