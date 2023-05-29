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29 Mayıs 2023 Pazartesi 16:45:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 16:45:00

NATO, Kosova'da gerginliğin yükseldiği bölgede mevcudiyetini artırdı

Kaynak: AA

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NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR), Kosova'nın kuzeyinde gerginliğin yükseldiği bölgede varlığını artırdığını bildirdi.

KFOR'dan yapılan açıklamada, son gelişmelerin ardından bu sabah 4 belediyede mevcudiyetin yükseltildiği belirtilerek, "Taraflara, gerginliği körükleyecek eylemlerden kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz." denildi.

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KFOR'un Birleşmiş Milletler'in (BM) 1999'da verdiği yetki uyarınca Kosova'da güvenliği sağlama amacı bulunduğu hatırlatılan açıklamada, KFOR'un bu yetki çerçevesinde tarafsız bir şekilde gerekli tüm adımları atmaya hazır olduğu kaydedildi.

Açıklamada, KFOR komutanının Kosovalı ve Sırp askeri temsilcilerin yanı sıra AB misyonu EULEX ile temas halinde olduğu, Belgrad ve Priştine yönetimlerine normalleşme ve barışı hedefleyen AB öncülüğündeki diyalog süreci içinde çalışmaları çağrısı yapıldığı vurgulandı.

DÜN PROTESTOLAR DÜZENLENMİŞTİ

Son günlerde gerginliğin arttığı Kosova'nın kuzeyindeki Sırplar, yeni Arnavut belediye başkanlarının göreve başlamasını engellemek ve belediye binalarına girmek için Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç'teki belediye binaları önünde dün protesto düzenlemişti.

Kosova polisinin belediye binalarından çekilmesini ve yeni seçilen Arnavut belediye başkanlarının görevlerine başlamamasını talep eden Sırplar, polis kordonunu aşarak belediye binalarına girmeye çalışmıştı.

Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

KOSOVA'NIN KUZEYİNDEKİ GERGİNLİK

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde polisin görevlendirilmesine karşı çıkan Kosovalı Sırplar ile güvenlik güçleri arasında 26 Mayıs'ta da arbede yaşanmıştı. Arbedede 5 polisin hafif yaralandığı ve 4 ekip aracının zarar gördüğü duyurulmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in orduya "Hazır ol" emri verdiği ve ordu mensuplarının Kosova sınırına hareket ettiği belirtilmişti.

23 Nisan'da bölgede yapılan olağanüstü yerel seçimleri Arnavut siyasi partilerinin adayları kazanırken, seçimler bölgede çoğunluğu oluşturan Kosovalı Sırplar tarafından boykot edilmişti. Kosova Merkez Seçim Komisyonu, bölgede kayıtlı 45 bin 95 seçmenden sadece 1567'sinin (yüzde 3,47) oy kullandığını açıklamıştı.

SIRBİSTAN-KOSOVA İLİŞKİLERİ

Kosova, 117 ülke tarafından "bağımsız devlet" olarak tanınmasına rağmen kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletlere üye olamaması nedeniyle "Avrupa'nın donmuş ihtilaf bölgelerinden biri" şeklinde nitelendiriliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

Etiketler : kpor kosova nato sırbistan
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