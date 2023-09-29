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29 Eylül 2023 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 16:30:00

NATO, KFOR'a ilave kuvvet sağlayacak

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kosova'daki Barış Gücü'ne (KFOR) ilave kuvvet sağlanmasına onay verdiklerini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kosova'daki genel duruma ilişkin yazılı açıklama yaparak, NATO'nun karar alma organı Kuzey Atlantik Konseyinin bugün Kosova'daki durumu görüştüğünü belirtti.

KFOR'un Kosova'daki mevcudiyetinin altını çizen Stoltenberg, "Kosova'da yaşayan insanlar için güvenli bir ortam ve hareket özgürlüğünün devamını sağlamak amacıyla gerekli tüm faaliyetleri yürüteceğiz. Bunu tarafsız ve BM'den aldığımız yetkiyle yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ülkede gerginliğin tırmandığı mayıstan bu yana KFOR'un mevcudiyetini artırdıklarını hatırlatan Stoltenberg, Kuzey Atlantik Konseyinin dün mevcut durum karşısında ilave kuvvet sağlanması için yetki verdiğini kaydetti.

Stoltenberg, "KFOR'un yetkisini kullanması için Komutanımızın gerekli kaynak ve esnekliğe sahip olmasını sağlamayı sürdüreceğiz. Gerekirse KFOR'un konuşlanmasında ayarlamalar yapmaya hazırız." ifadesine yer verdi.

Kosova'da taraflara gerginliği düşürme çağrısını yineleyen Stoltenberg, Belgrad ve Priştine'nin aralarındaki sorunları çözmeleri için AB kolaylaştırıcılığındaki diyalog sürecini yürütmesi gerektiğini vurguladı.

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polis ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı.

Etiketler : nato jens stoltenberg kfor kosova baırş gücü
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