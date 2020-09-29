NATO karargahındaki Türkiye-Yunanistan toplantısı başladı
Kaynak: Akşam
NATO Karargahı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısına ev sahipliği yapıyor. Toplantı az önce başladı...
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısı başladı.
NATO Karargahı'ndaki toplantıya iki ülke heyetleri katılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların yapılmasına karar verilmişti.
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