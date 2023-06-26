NATO: İsveç ve Türkiye Brüksel'de üst düzey toplantı yapacak

NATO: İsveç ve Türkiye Brüksel'de üst düzey toplantı yapacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsveç ve Türkiye'nin, Temmuz ayında Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinden önce İsveç'in NATO'ya olası katılımı konusunda Brüksel'de üst düzey bir toplantı yapacaklarını söyledi.

Stoltenberg Vilnius'a yaptığı ziyarette gazetecilere verdiği demeçte, "Bu toplantıya dışişleri bakanları, istihbarat başkanları ve ulusal güvenlik danışmanları katılacak . Amaç, İsveç'in NATO'ya katılımının tamamlanmasında ilerleme kaydetmektir" dedi.