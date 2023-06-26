NATO: İsveç ve Türkiye Brüksel'de üst düzey toplantı yapacak
Kaynak: Reuters
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO zirvesi öncesi, İsveç ve Türkiye Brüksel'de üst düzey toplantı yapacağını söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsveç ve Türkiye'nin, Temmuz ayında Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinden önce İsveç'in NATO'ya olası katılımı konusunda Brüksel'de üst düzey bir toplantı yapacaklarını söyledi.
Stoltenberg Vilnius'a yaptığı ziyarette gazetecilere verdiği demeçte, "Bu toplantıya dışişleri bakanları, istihbarat başkanları ve ulusal güvenlik danışmanları katılacak . Amaç, İsveç'in NATO'ya katılımının tamamlanmasında ilerleme kaydetmektir" dedi.
- NATO: İsveç ve Türkiye Brüksel'de üst düzey toplantı yapacak
- Kuzey Kore: ABD, Kore Yarımadası'nı nükleer savaşın eşiğine sürüklüyor
- Yunanistan'da seçim, Miçotakis'in zaferi ve aşırı sağın yükselişiyle sonuçlandı
- "Barış ve istikrara inanan her ülke, D-8'e katkıda bulunmalı"
- NATO: Wagner krizi Rusya'nın iç meselesidir
- Azerbaycan'da Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla askeri yürüyüşler yapıldı