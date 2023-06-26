VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Onur Şan'la Bayram Ola" bayram boyunca 24 TV ekranlarında evlerinize konuk oluyor
NATO: İsveç ve Türkiye Brüksel'de üst düzey toplantı yapacak
Merdan Yanardağ gözaltına alındı
Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü
Kurban Bayramı'nda et ve tatlıya gerektiğinde "hayır" denmeli
Bayram süresince yurt genelinde hava durumu
26 Haziran 2023 Pazartesi 15:31:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 15:31:00

NATO: İsveç ve Türkiye Brüksel'de üst düzey toplantı yapacak

Kaynak: Reuters

ABONE OL

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO zirvesi öncesi, İsveç ve Türkiye Brüksel'de üst düzey toplantı yapacağını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsveç ve Türkiye'nin, Temmuz ayında Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinden önce İsveç'in NATO'ya olası katılımı konusunda Brüksel'de üst düzey bir toplantı yapacaklarını söyledi.

Stoltenberg Vilnius'a yaptığı ziyarette gazetecilere verdiği demeçte, "Bu toplantıya dışişleri bakanları, istihbarat başkanları ve ulusal güvenlik danışmanları katılacak . Amaç, İsveç'in NATO'ya katılımının tamamlanmasında ilerleme kaydetmektir" dedi.

Etiketler : nato jens stoltenberg türkiye isveç
Annesini evlendirdi

Annesini evlendirdi
Gülsüm Ali: Artık burada yabancı değilim

Gülsüm Ali: Artık burada yabancı değilim
Bakım zamanı

Bakım zamanı
Karne hediyesi Bodrum tatili

Karne hediyesi Bodrum tatili
Çölde klip çekti

Çölde klip çekti
Gazapizm'le yeniden

Gazapizm'le yeniden
"İspatlasınlar mesleğimi bırakırım"

"İspatlasınlar mesleğimi bırakırım"
Ersay'ın 'deneme' üçlüsü

Ersay'ın 'deneme' üçlüsü
Bodrum'u tanıtacaklar

Bodrum'u tanıtacaklar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX