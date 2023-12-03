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03 Aralık 2023 Pazar 16:09:00 - Güncelleme:03 Aralık 2023 Pazar 16:09:00

NATO Genel Sekreteri uyardı: Kötü haberlere hazır olmalıyız

Kaynak: İHA

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'dan gelecek kötü haberlere hazır olmalıyız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu. Stoltenberg, "Ukrayna'dan gelecek kötü haberlere hazır olmalıyız. Savaşlar aşamalı olarak gelişir. Ancak Ukrayna'yı hem iyi hem de kötü zamanlarda desteklemeliyiz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Alman ARD kanalına röportaj vererek, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair kritik açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, Ukrayna'daki durumun gelecekte daha kötü bir hal alacağından korkup korkmadığına yönelik soruyu, "Ukrayna'dan gelecek kötü haberlere hazır olmalıyız. Savaşlar aşamalı olarak gelişir. Ancak Ukrayna'yı hem iyi hem de kötü zamanlarda desteklemeliyiz. Savaşlar doğası gereği öngörülemez. Ancak Ukrayna'yı ne kadar çok desteklersek savaşın o kadar hızlı sona ereceğini biliyoruz" dedi.

Mühimmat üretimini arttırmanın önemli olduğunu NATO Genel Sekreteri, NATO ülkelerinin artan talebi karşılamadığını sözlerine ekledi. Ukrayna'nın "kritik" bir durumda olduğunu sözlerine ekleyen Stoltenberg, Avrupa savunmasının da karşılaştığı zor durumlara değinerek talep arttığı için mühimmat fiyatlarının yükselmesine izin verilmemesinin önemli olduğunu söyledi.

Etiketler : NATO STOLTENBERG UKRAYNA RUSYA
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