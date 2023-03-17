Stoltenberg, Türkiye'nin kararını memnuniyetle karşıladı!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayama kararını memnuniyetle karşılıyorum. Finlandiya ve İsveç, NATO'yu güçlendirecek. Tüm müttefikler, her ikisinin de mümkün olan en kısa sürede tam üye olması gerektiği konusunda hemfikirdir" dedi.

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