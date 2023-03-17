NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin kararını memnuniyetle karşıladı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg; "Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylama kararını memnuniyetle karşılıyorum" açıklamasında bulundu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayama kararını memnuniyetle karşılıyorum. Finlandiya ve İsveç, NATO'yu güçlendirecek. Tüm müttefikler, her ikisinin de mümkün olan en kısa sürede tam üye olması gerektiği konusunda hemfikirdir" dedi.
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