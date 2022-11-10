VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Muş'un yüksek kesimlerinde karla mücadele mesaisi
Adana'da midibüs sulama kanalına devrildi: 12 yaralı
Sanayi sektörünün 10 aylık ihracatı 150 milyar doları aştı
Biden: Enflasyonu düşürme konusunda ilerleme kaydediyoruz
MEB: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor
İstanbul'da Togg'a ilgi büyük oldu
ABD'de enflasyon ekimde beklenenden fazla yavaşladı
"İsveç 30 yıldır teröristler için bir sığınak"
Thodex'in kurucusu Özer'in iade süreciyle ilgili duruşma ertelendi
Köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Umut'un annesi başkaları aynı acıyı yaşamasın istiyor
"Ruslar, Herson'u bırakırlarsa bu Ukrayna için başka bir zafer olur"
Özbekistan'da Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi
Dünya kupasına hazırlanan Katar başkentteki havalimanın yolcu kapasitesini genişletti
Microsoft'un kurucularından Allen'in koleksiyonu, 1,5 milyar dolarlık satışla rekor kırdı
UUİ'ye gönderilen Cygnus kargo mekiği istasyona ulaştı
Fransa, haftalardır Akdeniz'de güvenli liman bekleyen gemiyi kabul edecek
AB, silahlı kuvvetlerin daha hızlı hareket etmesini sağlayacak eylem planı hazırlıyor
"Türkiye Yüzyılı iddiası 85 milyonun hedefidir"
ABD'de TÜFE, ekimde yıllık yüzde 7,7 ile beklenenden az arttı
Okulda Diyabet Programı'nın Eğitim Platformu yayına başladı
Mısır'da açlık grevini sürdüren tutuklu aktivist Abdulfettah'a tıbbi müdahale
İsveç'in en büyük nükleer santralinde elektrik üreten reaktör yeniden çalıştırıldı
Bozdoğan füzesinin test atışları başarılı bir şekilde devam ediyor
"Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği görevini Ömüraliyev devralacak"
10 Kasım 2022 Perşembe 17:46:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 17:46:00

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ruslar, Herson'u bırakırlarsa bu Ukrayna için başka bir zafer olur

Kaynak: AA

ABONE OL

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşta Rusya'nın çok büyük bir baskı altında olduğunu belirterek, Rusya'nın Herson kentini bırakmasının Ukrayna için başka bir zafer olacağını söyledi.

Başkent Roma'da bulunan Stoltenberg, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.

Meloni ile Stoltenberg, görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

İtalya Başbakanı Meloni, "İtalya'nın NATO bağlamındaki ve İttifak'ın şu an karşı karşıya olduğu ortak zorluklarla yüzleşmedeki taahhütlerini onaylıyorum. İttifak, milletlerimizin güvenliği ve refahı için vazgeçilmezdir. Güvenlik olmadan toplumlarımız için büyüme olamaz." dedi.

Meloni, NATO ve AB'nin stratejik ortaklığının esas olduğunu belirterek, "Savunma konusunda bu iki organizasyon arasındaki işbirliğinin nasıl genişletileceğini ele aldık." diye konuştu.

NATO'nun bölgesel bir örgüt olduğunu ama küresel bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğini ifade eden Meloni, güney kanattan gelen zorlukları da göz önünde tutan bir yaklaşıma sahip olmanın önemli olduğunu kaydetti.

"PUTİN, UKRAYNA'YA KARŞI ACIMASIZ SALDIRGAN BİR SAVAŞ YÜRÜTÜYOR"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Başbakan Meloni'yi bu göreve gelmesinden ötürü tebrik ederek, İtalya'nın Atlantik İttifakı'nın kurucu ülkelerinden olduğunu ve önemli bir rolü olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Avrupa'nın güvenliğinin sorgulandığı bir dönemden geçtiklerini dile getirerek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Başkan Putin, Ukrayna'ya karşı acımasız saldırgan bir savaş yürütüyor. Ancak Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rus güçlerini nasıl püskürttüğünü ve topraklarını nasıl kurtardığını gördük. Bu kazanımlar, Ukrayna'nın cesur askerlerine ait." ifadelerini kullandı.

İtalya da dahil olmak üzere NATO müttefiklerinin sağladığı eşi görülmemiş desteğin savaş alanında fark yarattığına işaret eden Stoltenberg, şu yorumu yaptı:

"Ukrayna'nın ilerlemesi hayati önem taşıyor. Rusya'nın Herson'dan çekilme bildirimini not ettik. İlerleyen günlerde sahadaki durumun nasıl gelişeceğini görmeliyiz. Rusya çok güçlü bir baskı altında. Eğer Herson'u bırakırlarsa bu Ukrayna için başka bir zafer olur."

Etiketler : rusya ukrayna herson jens stoltenberg
Sahnelere transfer

Sahnelere transfer
‘Kimsesizler yurdunda büyüdüm'

‘Kimsesizler yurdunda büyüdüm'
Seren Serengil hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı!

Seren Serengil hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı!
Sahneye pizza siparişi

Sahneye pizza siparişi
Mental sağlığım için döndüm

Mental sağlığım için döndüm
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Datça'da hortum paniği

Datça'da hortum paniği
Yepyeni Karsu

Yepyeni Karsu
Çok fazla detaycıyım

Çok fazla detaycıyım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX