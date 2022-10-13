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13 Ekim 2022 Perşembe 17:57:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 17:57:00

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz

Kaynak: TRT Haber

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Yılmayacağız. Nükleer silahların kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek, ciddi sonuçlara yol açacaktır." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberggündeme ilişkin açıklama yaptı.

Nükleer tehdit konusuna değinen Stoltenberg, "Rusya nükleer bir savaşın kazanılamayacağını biliyor. Rusya'nın nükleer söylemi tehlikeli. Nükleer savaşın kazananı olmaz. Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Yılmayacağız. Nükleer silahların kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek, ciddi sonuçlara yol açacaktır." dedi.

NATO'nun nükleer caydırıcılığının temelinin barışı korumak olduğunun altını çizen Jens Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı:

"NATO'nun nükleer silah kullanmasını gerektirecek koşullar oldukça uzak. Rusya'nın nükleer alıştırmalara başlamasına karşın NATO tetikte olacak. Rusya, Ukrayna'da nükleer silah kullanırsa bunun ağır sonuçları olur."

"Ukrayna'ya sunduğumuz desteklerle bazı yerlerde Rusya'ya karşı zafer kazanıldı. Ukrayna'nın kritik altyapısını ve sivilleri korumak için daha fazla silah ve hava savunma sistemi sağlayacağız. Son günlerde ABD, Fransa, Hollanda ve Almanya gibi ülkeler hava savunma sistemi desteklerini sunmaya başladı."

Etiketler : jens stoltenberg putin nükleer
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