Stoltenberg, İsveç'in başkenti Stockholm'de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İsveç'in NATO'ya katılım sürecini görüştüklerini aktaran Stoltenberg, hafta sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü hatırlatarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katılım protokolünü TBMM'ye sevk etmesini memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Stoltenberg, "İsveç taahhütlerini yerine getirmiştir. İsveç, anayasasını değiştirmiş, yasalarını değiştirmiş, terörle mücadele işbirliğini genişletmiş ve Türkiye'ye silah ihracatına devam etmiştir." diye konuştu.

NATO'nun da eylem planını güncelleyerek terörle mücadele taahhütlerini yenilediğini, kendisinin NATO içinde ilk kez terörle mücadele özel koordinatörü atadığını hatırlatan Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Hiçbir NATO müttefiki terör saldırılarından Türkiye kadar zarar görmemiştir. Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini, İsveç'in üyeliğini ilerletebilecek şekilde ele alabildiğimiz için memnunum. İsveç'i NATO'ya çok yakın gelecekte tam üye olarak karşılamak için sabırsızlanıyorum."

Stoltenberg, İsveç'in yüksek askeri imkanlara sahip olduğunu ve katılımının NATO'yu daha güçlü kılacağını belirterek "İsveç NATO'ya katılmaya hazırdır. Artık zamanı gelmiştir. Onay belgelerinin (TBMM'ye) sevkinin ardından TBMM tarafından hızlıca onaylanacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

"MACARİSTAN'IN GECİKTİRMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"



Basın toplantısında Macaristan'ın henüz onay vermediği hatırlatılan Stoltenberg, "Macaristan birçok kez İsveç'in üyeliğini son onaylayan ülke olmayacaklarını bildirdi. Şu anda onay vermeyen iki ülke bulunduğuna göre Macaristan'ın bu süreci geciktirmeyeceğini düşünüyorum." dedi.

"İran ve Hizbullah fayda çıkarmaya kalkışmasın"

Stoltenberg, Kristersson ile Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele aldıklarını, Hamas'ın saldırılarının ardından İsrail'in uluslararası hukuk içinde kendini savunma hakkı bulunduğunu söyledi.

Sivillerin korunmasının önemine vurgu yapan Stoltenberg, "Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için gösterilen çabaları memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

Stoltenberg ayrıca İran ve Hizbullah'ın İsrail-Filistin çatışmasından fayda çıkarmaya kalkışmaması gerektiğini belirtti.