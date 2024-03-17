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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü
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17 Mart 2024 Pazar 20:07:00 - Güncelleme:17 Mart 2024 Pazar 20:07:00

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü

Kaynak: IHA,AA

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kafkasya ziyaretindeki ilk durağı olan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Stoltenberg, Azerbaycan temasları kapsamında ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek. Yarın ise Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüşecek olan Stoltenberg, Azerbaycan'daki temaslarının ardından 18 Mart'ta Gürcistan'ı, 19 Mart'ta ise Ermenistan'ı ziyaret edecek.

Etiketler : NATO Stoltenberg Azerbaycan Aliyev
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