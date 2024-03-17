NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kafkasya ziyaretindeki ilk durağı olan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Stoltenberg, Azerbaycan temasları kapsamında ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek. Yarın ise Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüşecek olan Stoltenberg, Azerbaycan'daki temaslarının ardından 18 Mart'ta Gürcistan'ı, 19 Mart'ta ise Ermenistan'ı ziyaret edecek.