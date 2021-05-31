NATO Genel Sekreteri: Karadeniz'de gücümüz artıyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Karadeniz'de askeri varlığını güçlendirdiğini vurguladı. Stoltenberg, bölgede NATO üyesi 3 ülkenin yanı sıra Ukrayna ve Gürcistan ile de işbirliğine önem verildiğini söyledi.
14 Haziran'daki liderler buluşması öncesi NATO üyesi ülkelerin Dışişleri ve Savunma bakanları son hazırlıkları çevrimiçi toplantıda gözden geçirecek.
Stoltenberg, toplantı öncesi düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki askeri faaliyetlerini eleştirdi.
"Rusya'ya karşı savunma ve caydırıcılık kapasitemizi arttırırken, diyalog kanallarını da açık tutuyoruz" dedi.
BELARUS YETKİLİLERİ BİR SÜRE KARARGAHA GİREMEYECEK
NATO'nun Karadeniz'de askeri varlığını güçlendirdiğine işaret eden Stoltenberg, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya gibi üye ülkelerin yanı sıra bölgede Ukrayna ve Gürcistan ile de iş birliğine önem verildiğini anlattı.
Belarus ile yaşanan uçak krizinin hatırlatılması üzerine de Stoltenberg, Belaruslu yetkililerin NATO merkez karargahına girişine güvenlik gerekçesiyle kısıtlama getirildiğini söyledi.
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