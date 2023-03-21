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21 Mart 2023 Salı 18:20:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 18:20:00

NATO: İsveç ve Finlandiya'nın askeri entegrasyon süreci devam ediyor

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları henüz tüm üyelerce onaylanmamış olsa da askeri entegrasyon sürecinin devam ettiğini duyurdu.

Stoltenberg, NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında konuşurken iki ülkenin de Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini ele aldığını ve Madrid Zirvesi'nde imzalanan Üçlü Muhtıra'nın gereklerini yerine getirdiğini söyledi.

"Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamaya hazır" diyen Stoltenberg, bu kararı memnuniyetle karşıladığını, Türkiye'deki seçimlerden önce TBMM kapanmadan onayın verilmesini beklediğini dile getirdi.

Stoltenberg, Macaristan meclisinin de 27 Mart'ta Finlandiya'nın üyeliğini oylama kararını memnuniyetle karşıladığını aktardı.

"ÖNEMLİ OLAN AYNI ANDA KATILIM DEĞİL, TAM ÜYELİK"

Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in aynı anda katılıp katılmamaları değil NATO'ya tam üye olmaları en önemli şey. İsveç de en kısa sürede tam üye olana kadar çalışmaya devam edeceğim" dedi.

İsveç'in üye olacağına olan inancını dile getiren Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın davetli ülkeler olarak NATO'daki toplantılara katıldıklarını, NATO'nun sivil ve askeri altyapısına daha fazla entegre olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu entegrasyon süreci zaman alacak. Kabiliyet hedefleriyle planlamalar yapıyoruz. Bu entegrasyon süreci, onaylar umduğumuzdan fazla sürdü diye ertelenmiş değil. Türkiye ve Macaristan henüz onaylamamış olsa da askeri entegrasyon devam ediyor. Çünkü davetli ülke olmak demek NATO'nun askeri yapılarına entegre olmak anlamına geliyor."

ÇİN'İN UKRAYNA İÇİN BARIŞ PLANI

Stoltenberg, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya ziyaretinde mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmesi, Çin-Rusya ilişkisi ve Ukrayna için barış planı önerisi hakkındaki soruyu da yanıtladı.

Çin'in Rusya'ya silah verdiğine dair bir kanıt görmediklerini belirten Stoltenberg, Rusya'nın böyle bir talepte bulunduğuna ve talebin Pekin tarafından değerlendirildiğine dair işaretler olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, Çin'e bu talebi karşılamaması çağrısını yineleyerek, "Bu gayrimeşru bir savaşı desteklemek olur." diye konuştu.

Çin'in barış planı önerisini değerlendiren Stoltenberg, şunları söyledi:

"Barışçıl çözüm için hangi şartların kabul edilebilir olduğunu belirlemek Ukrayna'nın kararıdır. Çin, Ukrayna'nın bakış açısını anlamalı ve Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ile doğrudan çalışmalıdır. Rusya'nın Ukrayna'daki gayrimeşru savaşının Çin tarafından kınanmadığını hatırlamak gerek. Kalıcı barışa gidecek her türlü adil planı memnuniyetle karşılarım. Çin'in planı nükleer güvenlik, sivillerin korunması gibi desteklediğim bazı olumlu yönler içeriyor. Ukrayna için herhangi bir barış çözümü Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını temel almalı."

Etiketler : Stoltenberg nato türkiye Finlandiya

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