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02 Haziran 2023 Cuma 17:10:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 17:10:00

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-4 Haziran'da Ankara'yı ziyaret edecek

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak ve üst düzey görüşmeler yapmak üzere 3-4 Haziran'da Türkiye'ye gidecek.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, 3-4 Haziran'da Ankara'yı ziyaret edecek.

3 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılacak Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra üst düzey Türk yetkililerle ikili görüşmelerde bulunacak.

Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada, Türkiye'deki seçimler sonrasında İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili diyaloğu yeniden başlatmak istediğini belirtmiş, konuyu görüşmek üzere Ankara'yı ziyaret edeceğini bildirmişti.

Etiketler : nato jens stoltenberg ankara ziyaret
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