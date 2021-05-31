  • BIST
    1420.49
  • Dolar
    8,4846
  • Euro
    10,3801
  • Altın
    519,7630
İstanbul
15 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO dışişleri ve savunma bakanları NATO Zirvesine hazırlık için toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!
Konya'daki tatbikatta gösteri uçuşu yapacak
Alman basını böyle yazdı: Sıradan bir İHA değil
Türkiye'den kritik hamle! Hepsi bir bir Türkiye'ye getiriliyor
İtirafının perde arkası deşifre oldu
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile 25 maddede görüş birliğine vardık
'Sıfırıncı' koronavirüs hastasının kimliği tespit edildi
Türkiye nefes alacak: Başvurular yarın başlıyor
Yunuslar yırtıyor onlar dikiyor
Karanlık dünyasıyla ailelere ışık oluyor
Haline şükür etti
DÜNYA MODASINA YÖN VERİYORMUŞ
Zenginim, 455 çalışanım var
Bir yanda dava bir yanda aşk
Bodrum'da ilk görüntü
Erkek var adam yok
Bengü'den karnı burnunda poz
Çekimler sonrası rota organik tarım
FETÖ'nün desteğiyle yurt dışına kaçmıştı... MİT paketledi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Gerçek dostlar birbirlerine sahip olmaya çalışan değil, sahip çıkan ...
Hayali Kıvanç ile oynamak
Yürüyen reklam!
Tatil öncesi bir hafta aç
31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:07:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:07:00

NATO dışişleri ve savunma bakanları NATO Zirvesine hazırlık için toplanacak

Kaynak: AA

ABONE OL

NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları, 14 Haziran'daki NATO Zirvesine hazırlanmak, ayrıca Belarus, Afganistan ve Rusya gibi konuları ele almak için videokonferans yöntemiyle bir araya gelecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın ayrı ayrı düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ve NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına bilgilendirme yaptı.

Zirveyi "ittifak ve toplu güvenlik için çok önemli bir an" olarak nitelendiren Stoltenberg, dünyanın daha öngörülemez olduğunu ve bu nedenle Kuzey Amerika ile Avrupa arasında birlik bulunması gerektiğini kaydetti.

Stoltenberg, "Hepimiz daha iddialı ve geleceğe yönelik kararlar alma konusunda mutabıkız. Öncelikle birliğimizi güçlendireceğiz." dedi.

MÜTTEFİKLER BELARUS HAKKINDA "ÇOK GÜÇLÜ" AÇIKLAMA YAPTI

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Stoltenberg, bir yolcu uçağının bomba ihbarı gerekçesiyle Belarus'a indirilmesi ve uçaktaki Belaruslu muhalif gazetecinin tutuklanması hakkındaki soru üzerine, "NATO müttefikleri, çok açık bir mesaj ilettiğimiz çok güçlü bir açıklama üzerinde mutabık kalmıştır." diye konuştu.

Stoltenberg, uçağın Minsk'e indirilmesini kınadıklarını, uluslararası bağımsız soruşturma açılmasını istediklerini, olayın ifade özgürlüğüne saldırı olduğunu, gözaltına alınan gazetecinin serbest bırakılması çağrısında bulunduklarını hatırlattı. Stoltenberg, NATO müttefiklerinden bazılarının Belarus'a yaptırım uyguladığını anımsattı.

BELARUSLU PERSONELİN NATO'DA ERİŞİMİNE KISITLAMA

Stoltenberg, NATO'ya Belaruslu personelin erişimi hakkındaki soruyu cevaplarken de güvenlik tedbirleri değerlendirmesi sonucunda NATO'da diplomatik misyonu bulunan Belarus'un personelinin karargahtaki erişimini kısıtladıklarını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna, Baltıklar ve Orta Doğu gibi bölgelerde askeri varlığını artırdığına değinen Stoltenberg, NATO'nun bu nedenle son yıllarda hazırlığını artırdığını ve doğu bölgesine muharip güçler gönderdiğini söyledi.

Stoltenberg, NATO'nun savunma amacı güttüğünü ve barışı korumak için çalıştığını, birçok bölgede bunun için varlık gösterdiğini vurguladı.

Afganistan'a destek sürecek

NATO'nun Afganistan'dan çekilmesinden sonraki terör tehdidi konusundaki soruya cevap veren Stoltenberg, bu ülkedeki güvenlik durumunun zorlu olduğunu, NATO güçlerinin çekilmesi kararının riskleri içerdiğini belirtti.

"Niyetimiz sonsuza kadar Afganistan'da kalmak değildi." diyen Stoltenberg, Afganistan'ın güvenlik kurumlarına desteğin süreceğini, ülkenin geleceğinden Afganistanlıların sorumlu olacağını aktardı.

Stoltenberg, Afganistan güvenlik güçlerine ülke dışında eğitim vermeyi planladıklarını, havaalanı gibi kritik altyapıların devamlılığı üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Etiketler : Nato Afganistan güvenlik Jens Stoltenberg
Pandemide müzisyenlere destek! Şarkılarından ücret istemiyor

Pandemide müzisyenlere destek! Şarkılarından ücret istemiyor
Aşkları sinemada

Aşkları sinemada
Kariyerinde ‘Devir Değişti'

Kariyerinde ‘Devir Değişti'
Bizde sevilmedi, yurtdışında tuttu

Bizde sevilmedi, yurtdışında tuttu
Eski aşka ‘Küçük insan' göndermesi

Eski aşka ‘Küçük insan' göndermesi
VakıfBank'ın yeni marka yüzü Tolga Sarıtaş oldu

VakıfBank'ın yeni marka yüzü Tolga Sarıtaş oldu
30 yıl sonra ‘Sakin Ol' diyor

30 yıl sonra ‘Sakin Ol' diyor
Fazıl Say, detoks kampında

Fazıl Say, detoks kampında
Gizli çekime tepki

Gizli çekime tepki

EN ÇOK OKUNAN HABERLER