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14 Nisan 2023 Cuma 17:10:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 17:10:00

NATO, Baltık Denizi'nde hava tatbikatı yaptı

Kaynak: AA

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NATO'nun Ramstein Alloy 2023-1 hava tatbikatı Baltık Denizi üzerinde icra edildi.

Bu yılki tatbikatta Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Portekiz, Romanya, Finlandiya, Litvanya ve İspanya yer aldı.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, tatbikatta müttefik ülkelerin savaş uçakları, sivil uçakların iletişim kaybı durumunda havaalanına eşlik etme dahil olmak üzere çeşitli gerçek hayatta karşılaşabilecekleri senaryoları uyguladı.

F-16 uçakları çeşitli muharebe görevleri icra etti ve karadaki kuvvetlere yakın hava desteği sağladı.

Finlandiya uçakları, ülkenin 4 Nisan'da ittifak üyesi olmasından sonra ilk kez bir NATO tatbikatına katılmış oldu.

NATO açıklamasında, müttefikler arasında koordinasyonu artırmayı amaçlayan tatbikat sayesinde müttefik uçakların Baltık hava sahasına entegrasyonunun arttığı belirtildi.

Etiketler : nato baltık denizi hava tatbikatı
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