NASA'nın ay roketinin bütçesini aştığı ve programın gerisinde kaldığı ortaya çıktı

NASA Genel Denetim Ofisinin hazırladığı denetim raporunda NASA'nın "Artemis" adını verdiği görev kapsamında sürdürülen SLS projesinin ek maliyet ve gecikme sorunları yaşadığı tespit edildi.

Raporda mevcut problemlerin çözülememesi halinde Artemis görevini tehlikeye atabilecek ilave maliyet ve gecikmelerle karşılaşılabileceği belirtildi.

NASA'nın şimdiye kadar yaptığı en büyük roket olan SLS için 2022 sonunda 23 milyar dolardan çok harcama yaptığı aktarılan raporda, program için ayrılan bütçenin 6 milyar dolar aşıldığı ifade edildi.

Aynı zamanda raporda NASA'nın SLS programında öngörülen hedeflerin 6 yıl gerisinde kalındığı da belirlendi.