NASA paylaştı! İşte Beyrut'taki patlama anı görüntüleri

NASA görüntüleri paylaştı! İşte Beyrut'taki patlama anı
NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ait uydu görüntülerini yayınladı. NASA'dan yapılan açıklamaya göre, kırmızı bölgeler ağır hasar alan kısımları gösterirken, sarı renkli kısımlar, görece daha az hasar olan bölgelere işaret ediyor.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Beyrut'taki patlamaya ait uydu verilerini paylaştı. Uydulardan elde edilen veriler patlamanın etkisini 3.3 ila 4.5 şiddeti arasında bir depremde ortaya çıkan güce denk olarak gösteriyor.
NASA'dan yapılan açıklamaya göre, kırmızı bölgeler ağır hasar alan kısımları gösterirken, sarı renkli kısımlar, görece daha az hasar olan bölgelere işaret ediyor
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