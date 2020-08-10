NASA paylaştı! İşte Beyrut'taki patlama anı görüntüleri

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10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:02:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:14:00

NASA görüntüleri paylaştı! İşte Beyrut'taki patlama anı

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NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ait uydu görüntülerini yayınladı. NASA'dan yapılan açıklamaya göre, kırmızı bölgeler ağır hasar alan kısımları gösterirken, sarı renkli kısımlar, görece daha az hasar olan bölgelere işaret ediyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Beyrut'taki patlamaya ait uydu verilerini paylaştı. Uydulardan elde edilen veriler patlamanın etkisini 3.3 ila 4.5 şiddeti arasında bir depremde ortaya çıkan güce denk olarak gösteriyor.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, kırmızı bölgeler ağır hasar alan kısımları gösterirken, sarı renkli kısımlar, görece daha az hasar olan bölgelere işaret ediyor

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