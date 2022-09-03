VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TFF binasına saldırı soruşturması: 2 şüpheli mahkemeye sevk edildi
Başkan Erdoğan konuşuyor
Çin'de, yerli üretim Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verildi
Emine Erdoğan, Uluslararası Pediatri Kurumu heyetini kabul etti
İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt üyesi teslim oldu
NASA Ay'a gönderilecek kapsülün yakıt tankında sızıntı tespit etti
Ünsal Ban tutuklandı
Ukrayna: Rus ordusunun asker kaybı 49 bini geçti
"Birileri Türkiye'yi Yunanistan üzerinden meşgul etmek istiyor"
Başkan Erdoğan'dan Yunan'a uyarı: Bedeli çok ağır olur
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi
TEKNOFEST KARADENİZ'i 4 günde 430 bin kişi ziyaret etti
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü!
Bakan Koca'nın Kovid-19 testi negatife döndü
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Artık kalan son teröristleri kovalıyoruz
F-16 kokpitinde ince mesaj
Akdeniz'de art arda depremler
Terörden temizlenen Munzur Dağları, doğa tutkunlarını ağırlıyor
Diyarbakır anneleri 3 yıldır çocuklarının yolunu gözlüyor
Gazprom Kuzey Akım boru hattının belirsiz bir süre kapalı kalacağını duyurdu
Oyunculuktan müzisyenliğe
Eşler ilk kez aynı dizide
6'ncı yıl dönümü kutlaması
Üzüm bağları eğitimli köpeklere emanet
03 Eylül 2022 Cumartesi 18:19:00 - Güncelleme:03 Eylül 2022 Cumartesi 18:20:00

NASA Ay'a gönderilecek kapsülün yakıt tankında sızıntı tespit etti

Kaynak: AA

ABONE OL

NASA, Ay'a dönüş projesi Artemis kapsamında bugün planlanan test uçuşuna hazırlanırken, taşıyıcı roketin motor tankında tespit edilen sızıntıyı engellemeye çalışıyor.

Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Ay yolculuğuna bugün başlaması planlanan kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının uçuş hazırlıkları devam ediyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) teknik ekibi yaklaşık 2 saat önce motor boşluğunda bir sızıntı tespit edildiği için yakıt tankına hidrojen pompalamayı durdurduklarını duyurdu.

NASA'nın daha sonra yapılan güncellemede, sızıntı oluşan bölgenin ısıtılarak sorunun giderildiği, kurum direktörü Charlie Blackwell-Thompson'un onayıyla, tanka sıvı hidrojen akışının yeniden başlatıldığı duyuruldu.

Yeni bir sorun yaşanmaması durumunda SLS-Orion uzay aracının uçuş hazırlıklarının yerel saatle 12.15'te tamamlanması bekleniyor.

29 AĞUSTOS'TAKİ FIRLATMA DA ERTELENMİŞTİ

29 Ağustos'ta planlanan fırlatma, roket motorundaki sızıntının engellenememesi nedeniyle ertelenmişti.

NASA'nın Derin Uzay Keşif Sistemlerinin ilk entegre uçuş testini gerçekleştirecek olan "Artemis I" uçuşunda, yolcu barındırmayan kapsülün Ay'ın etrafında geçireceği 6 haftanın ardından Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

4,1 milyar dolara mal olacak test uçuşunun başarılı olması durumunda, NASA astronotları 2024'te Ay'ın etrafında uçabilir hale gelecek ve 2025'te Ay'a iniş yapabilecek.

Etiketler : NASA Uzay Çalışmaları ABD Uzay Turizmi
Tehlikeli yakınlaşma

Tehlikeli yakınlaşma
Eda'ya kız kardeş geliyor

Eda'ya kız kardeş geliyor
Kocaelispor'un marşı Manga'dan

Kocaelispor'un marşı Manga'dan
Kem göz ve kıskanç var

Kem göz ve kıskanç var
ben elimi kimseye öptürmem

ben elimi kimseye öptürmem
Rap benim yaşam tarzım

Rap benim yaşam tarzım
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Sahneden düştü

Sahneden düştü
Anne acısı

Anne acısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes