VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi
Helal Akreditasyon Kurumu bugüne kadar 28 "helal akreditasyon" kararı aldı
İstanbul'da sıcaklıklar azalacak: Hafta sonu kuvvetli yağış bekleniyor
Bakan Bilgin, Karadağlı mevkidaşı Adroviç ile görüştü
MEB akran zorbalığı konusunda yeni yol haritasını belirliyor
YÖKDİL başvuruları başladı
Türkkan ve Başarır için karar tarihi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı
Askerlik yerleri açıklandı
50'nci yıl albümü
Vizyona geri sayım
Renkli Gülben!
Dominik'ten kızına koştu
3 günde 4 şehir 5 bin kişi
Uyku isyanı
HDP'ye kapatma davası: Erteleme talebi yarın karara bağlanacak
Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 97,72 artırıldı
Brent petrolün varil fiyatı 86,52 dolar
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
NASA, atomik uzay gemileri için Pentagon ile iş birliği yapıyor
"EYT maliyetini hesapladık, bütçemizi ona göre ayarladık"
AB, kripto varlık tutan bankalara katı kurallar getirecek
ABD Başkanı Biden, Demokrat Kongre üyeleriyle görüştü
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına İslam dünyasından gelen tepkiler bugün de sürdü
25 Ocak 2023 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 11:00:00

NASA, atomik uzay gemileri için Pentagon ile iş birliği yapıyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

ABD Uzay Ajansı, Ay'a ve Mars'a seyahat için nükleer enerjiyle çalışan bir uzay gemisi geliştirmeyi amaçlayan Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) ile 1960'lardaki bir ortaklığı yeniden canlandırdığını duyurdu.

Yönetici Bill Nelson, "NASA, 2027 gibi yakın bir tarihte, nükleer termal tahrik teknolojisini geliştirmek ve göstermek için uzun vadeli ortağımız DARPA ile birlikte çalışacak" dedi ve iki kurumun geleceği birlikte ateşleyeceğini söyledi.

NASA'nın Uzay Teknolojisi Misyon Müdürlüğü (STMD) nükleer termik motor için teknik geliştirme den sorumlu olurken , Pentagon'un araştırma şubesi reaktör ve motoru geliştirmek için ana yüklenici olacak.

Gelecekteki gemi, Çevik Cislunar Operasyonları için Gösteri Roketi veya DRACO ismiyle adlandırıldı.

DARPA Direktörü Stefanie Tompkins, iki ajansın 1960'ların Apollo Ay programı tarafından kullanılan Saturn V roketinden modern zamanlarda uydu yakıt ikmaline kadar "uzun ve verimli bir iş birliği geçmişine" sahip olduğunu belirtti.

Tompkins, DRACO programının " modern ticaret, bilimsel keşif ve ulusal güvenlik için kritik" bir alanda uzay teknolojisinde ileri sıçramalara olanak sağlayacağını da sözlerine ekledi.

1960'larda NASA ve DARPA arasında bir ortak girişim olan Project Orion, yönlendirilmiş fisyon bombaları patlamasıyla çalışan bir uzay gemisi tasarladı.

Etiketler : abd uzay ajansı nasa pantagon uzay gemisi
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: Babama kırgınlıklarım var

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: Babama kırgınlıklarım var
Kıvanç Tatlıtuğ 'Aile'sine yarın kavuşuyor

Kıvanç Tatlıtuğ 'Aile'sine yarın kavuşuyor
Yeşliçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'i nesillere aktaracak

Yeşliçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'i nesillere aktaracak
Karne kutlaması

Karne kutlaması
Eski rol arkadaşına övgü

Eski rol arkadaşına övgü
Nasreddin Hoca buluşması

Nasreddin Hoca buluşması
Şevval Sam haftanın 7 günü çalışıyor

Şevval Sam haftanın 7 günü çalışıyor
Tatlıses'in dünür buluşması

Tatlıses'in dünür buluşması
Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var

Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX