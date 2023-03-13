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13 Mart 2023 Pazartesi 18:21:00 - Güncelleme:13 Mart 2023 Pazartesi 18:21:00

NASA, arızalanan uzay aracını kapatıp açtı

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NASA, arızalanan uzay aracının yeniden uygun şekilde çalışmasını sağlamak için basit ve gündelik bir yöntem uyguladı: Kapatıp açmak.

Uzay ajansının 15 yıl önce fırlattığı Yıldızlararası Sınır Kaşifi (IBEX) adlı araç, Dünya yörüngesinde dönüyor ve Güneş Sistemi'yle yıldızlararası uzay arasındaki etkileşimleri araştırıyor.

Öte yandan NASA, 18 Şubat'ta uzay aracında bir anomaliye rastladıklarını açıkladı. Buna göre araçtaki uçuş bilgisayarı sıfırlandığı anda tüm cihazı "beklenmedik durum moduna" soktu.

Araştırma ekibi bu esnada uzay aracına komuta etme yeteneğini de kaybetti.

Ekip 2 Mart'a kadar çeşitli yöntemlere başvurarak komuta yeteneğini geri kazanmaya çalıştı. Ancak girişimler başarısız oldu.

Sonunda "firecode reset" adı verilen bir prosedür uygulandı. Harici bir sıfırlama mekanizması olan bu komut işe yaradı ve IBEX tekrar normal şekilde çalışmaya başladı.

15 YILDIR HARİTALAMA YAPIYOR

Uzay aracı, bir otobüs lastiği büyüklüğünde. Dünya'nın çevresindeki dönüşünü her 9 günde bir tamamlıyor. 2008'de fırlatılan araç, 15 yıldır haritalama görevi yürütüyor.

Diğer bir deyişle Güneş'ten gelen plazma parçacıkların diğer yıldızlardan gelen parçacıklarla etkileşime girdiği sınırı haritalandırıyor. IBEX sayesinde heliosferin tamamı haritalandırılabildi.

Güneş'i ve yörüngesindeki tüm gezegenleri çevreleyen, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların diğer yıldızlardan gelenlerle karşılaştığı uzay katmanına heliosfer adı veriliyor.

Bu katman, Güneş Sistemi'ni yüksek enerjili galaktik ışınlardan koruduğu için "koruyucu balon" diye niteleniyor.

Etiketler : nasa arızalanan uzay aracı Güneş Sistemi

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