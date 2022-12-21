VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Die Welt: Türkiye önde gelen üretim merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor
Tırla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı, hayatını kaybetti
Zelenskiy'nin uçağı ABD'ye iniş yaptı
Başkan Erdoğan: Sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili adımları attık
ABD'den Rusya'yı kızdıracak 'Ukrayna' hamlesi!
Putin: Rusya Savunma Bakanlığı eleştirileri dikkate almalı
21 Aralık 2022 Çarşamba 01:00:00 - Güncelleme:21 Aralık 2022 Çarşamba 01:00:00

NASA araştırmacıları: Mars'ta rüzgar enerjisiyle yaşanabilir

Kaynak: Independent, VICE, Nature

ABONE OL

NASA araştırmacıları, gelecekte Mars'a gidecek astronotların rüzgar enerjisinden yararlanarak Kızıl Gezegen'de bir yaşam alanı kurabileceğini ortaya koydu.

Hakemli bilimsel dergi Nature Astronomy'de yayımlanan araştırmada rüzgar türbinlerinin Mars görevlerinde enerji kaynağı olarak kullanılıp kullanılamayacağı tartışıldı.

Makalenin yazarları, rüzgar enerjisinin Kızıl Gezegen'de enerji üretiminin önemli bir ayağı olabileceği sonucuna vardı.

NASA Ames Araştırma Merkezi'nde doktora sonrası araştırmacı Victoria Hartwick liderliğindeki araştırma ekibi, Mars'ın küresel iklim modellerini inceledi.

Gezegenin rüzgar potansiyelini analiz eden ekip, "rüzgar enerjisinin Mars'ın büyük kısmında istikrarlı, sürdürülebilir bir enerji kaynağı" olarak kullanılabileceğini ifade etti.

UZAY GÖREVLERİNDE NÜKLEER ENERJİ RİSKİ

Bilim insanları uzay görevlerinde genellikle nükleer enerji kullanmaya yöneliyor. Ancak nükleer cihazları insanların yaşam alanlarının yakınlarına yerleştirmek güvenlik riskleri oluşturabilir.

Bu yüzden araştırmacılar, insan yerleşimleri için sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan rüzgarı değerlendirmek istedi. Makalede konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

İnsanların inmesi için önerilen bazı noktalarda rüzgar hızının Güneş ve nükleer enerjiye tamamlayıcı bir kaynak olabilecek kadar fazla olduğunu gördük.

Etiketler : NASA Nature Astronomy mars
Şarkı hazırlığı

Şarkı hazırlığı
"Ayrılsak da görüşüyoruz"

"Ayrılsak da görüşüyoruz"
Hayatının aşkı 41 oldu

Hayatının aşkı 41 oldu
Cüzdanını buldu

Cüzdanını buldu
Altuğ'u yine kızdırdılar

Altuğ'u yine kızdırdılar
Sade ve güzel

Sade ve güzel
Kavgayı konuşmak istemedi

Kavgayı konuşmak istemedi
Pembeli Hande

Pembeli Hande
'Bir gecede ünlü oldum'

'Bir gecede ünlü oldum'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX