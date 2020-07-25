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25 Temmuz 2020 Cumartesi 22:14:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 22:14:00

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'den uzlaşı ihtiyacı vurgusu

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Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, ülkenin, geçen yıl hayatını kaybeden eski Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin ihtilaflar karşısında izlediği uzlaşı metoduna ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Sibsi'nin vefat yıl dönümünde Tunus parlamento binasında bir salona eski cumhurbaşkanının isminin verildiği anma töreninde gazetecilere açıklama yaptı.

Tunus'un Sibsi'nin anlaşmazlıklar karşısında izlediği uzlaşı metoduna ihtiyaç duyduğunu belirten Gannuşi, "Biz farklıyız, büyük insanların kalpleri bu anlaşmazlıklarla genişliyor. Farklılıklardan herkesin ihtiyaç duyduğu çeşitlilikte bir bahçe yapabiliyorlar." diye konuştu.

Sibsi'nin tam da onun gibi birine ihtiyaç duyulduğu bir dönemde kaybedildiğini belirten Gannuşi, parlamentoda bir salona onun adının verilmesiyle hatırasını yaşatmak istediklerini kaydetti.

Sibsi'nin ulusal birlik ve uyumun bir sembolü olduğunu, Tunus'u zarafeti ve geniş perspektifi ile çatışmalardan kurtardığını dile getiren Gannuşi, Tunusluları vefat eden cumhurbaşkanının ulusal uzlaşıyı sağlamak için sarf ettiği çabayı hatırlamaya ve onu rahmetle yad etmeye çağırdı.

Aralık 2014'te oyların yüzde 55,68'ini alarak cumhurbaşkanlığı görevine gelen Sibsi, 25 Temmuz 2019'da 93 yaşında hayatını kaybetmişti.

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