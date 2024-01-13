Nahçıvan'daki tarihi Culfa Tren İstasyonu, Zengezur Koridoru ile eski stratejik önemine kavuşacak

Nahçıvan'ın Culfa şehrindeki, Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla yeniden uluslararası güzergahta faaliyete geçmesi öngörülen Culfa Tren İstasyonunu görüntülendi.

Culfa'nın Güney Kafkasya bölgesindeki jeostratejik konumu, bu bölgede demir yoluna dayalı bir ulaşım koridorunun oluşmasında özel rol oynadı.

1905'te inşa edilen ve 1908'den itibaren Uluhanlı-Culfa arasında kullanıma açılan istasyon, o dönemde Rusya'nın İran'la ilişkilerinde önemli bir kavşak noktası olarak öne çıktı.

1915 yılında açılan Culfa-Tebriz demir yolu ile Rusya'yı Kafkasya'ya bağlayan demir yolları Culfa istasyonundan geçerek İran'a uzanıyor.

Culfa Tren İstasyonu'nun ve söz konusu demir yolu hattının hizmete girmesi, Culfa'nın Rusya ile İran arasında transit ticaretteki rolünü büyük ölçüde güçlendirdi.

Güney Kafkasya'nın iç kesimlerine ve Rusya'ya ihraç edilmek istenen İran mallarının büyük çoğunluğu 1991'e kadar Culfa'daki gümrük kontrol noktasından geçti.

İSTASYON, BÖLGENİN GEÇİŞ MERKEZİNDE STRATEJİK KONUMDA YER ALIYOR



Culfa Tren İstasyonu geçmişten bugüne geçiş merkezi olarak bölgede ün kazanırken 1941'den itibaren de Mincivan-Culfa hattında faaliyet göstermeye başladı.

1991'den itibaren faaliyetlerini kısmen durdurmak zorunda kalan ve Bakü dahil Azerbaycan'ın büyük kısmıyla bağlantısı kesilen Culfa Tren İstasyonu, o zamandan bu yana Nahçıvan'ın şehirlerini birbirine bağlıyor.

22 çalışma odası ve yolcu bekleme salonu bulunan tarihi istasyon, 2008'in sonunda onarıldı.

İstasyon aynı zamanda Nahçıvan'ın ilk, en büyük ve merkezi tren istasyonu olurken hem Nahçıvan'ın hem de Azerbaycan'ın ulaşımında önemli bir role sahip.

Culfa'dan geçen mevcut tren hattı, şimdilik Ordubad'dan Şerur'a kadar hizmet veriyor.

Tarihi istasyon Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla yeniden uluslararası önemine kavuşacak.

"CULFA'DAKİ MEVCUT TREN YOLUYLA ARTIK TÜRK İŞ ADAMLARI, RUSYA PAZARINA DAHİL OLACAK"



Nahçıvan Üniversitesi iktisat Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ceyhun Mahmudov, Nahçıvan'ın "doğu-batı lojistik merkezi" olarak adlandırılması gerektiğini belirterek Culfa demir yolunun Kuzey-Güney Koridoru üzerinde yer aldığını hatırlattı.

Culfa Tren İstasyonu'nun Azerbaycan ve Türkiye için büyük önem taşıdığını kaydeden Mahmudov, "Biz iki kardeş ülkeyi birbirinden ayırmıyoruz. Her ikisi için de bu yol önemli." dedi.

Mahmudov, Türkiye'nin turizmine ve Rus vatandaşlarının tercihine dikkati çekerek "Culfa'daki mevcut tren yoluyla artık Türk iş adamları, Rusya pazarına dahil olacaktır. Zaten Türkiye Rusya pazarına dahildir. Harita üzerinden baktığımızda Türkiye Rusya pazarına Gürcistan üzerinden dahil oluyor ama gelecekte Zengezur Koridoru açıldığında Türkiye, Rusya pazarına Azerbaycan üzerinden dahil olacak. Bu yol daha da kısaldı." değerlendirmesini yaptı.

Rusya pazarının Türk ve Azerbaycanlı iş adamları için büyük ham madde pazarı olduğunu kaydeden Mahmudov, Rusya'dan demir, kömür ve ağır metaller ithal edebileceklerini, bu nedenle Culfa Tren İstasyonu'nun önemli olduğunu söyledi.