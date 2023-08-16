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16 Ağustos 2023 Çarşamba 07:05:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 07:05:00

Nablus'ta İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı

Kaynak: AA

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile bölgedeki gençler arasında çatışmalar çıktı.

Bölgedeki görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı silahlı güçler, Nablus'un doğusundaki "Yusuf Makamı" olarak bilinen yere Yahudi yerleşimcilerin dini ayinlerini yapmalarını temin etmek amacıyla güvenlik baskını düzenledi.

Filistinli gençler, İsrail askerlerinin Nablus'taki güzergahları üzerindeki yolları lastik yakarak kapadı, konvoya boş cam şişeler ve taşlar atarak baskına engel olmaya çalıştı. İsrail askerleri de bunlara karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bomları kullandı.

Yusuf Makamı'na yakın bölgede ise Filistinli silahlı kişiler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

Filistin Kızılayı, açıklamasında, İsrail askerlerinin bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı, acil servislerinin tıbbi müdahale için bölgeye ulaşmalarına engel olduklarını kaydetti.

Öte yandan kullanılan göz yaşartıcı gazdan etkilenen onlarca kişinin ise alanda tedavi edildiği belirtildi.

Yahudi yerleşimciler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde yer alan "Yusuf Makamı"nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

Etiketler : israil filistin çatışma
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