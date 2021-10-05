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05 Ekim 2021 Salı 20:34:00 - Güncelleme:05 Ekim 2021 Salı 20:34:00

Myanmar'ın devrik lideri mahkemede ifade verecek

Kaynak: AA

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Myanmar'da devrik lider Aung San Suu Çii, şubat ayında ordunun askeri darbeyle ülkede yönetimi ele geçirmesinden sonra, aleyhine açılan birkaç davadan birinde bu ay ilk kez mahkemede ifade verecek.

Myanmar'da devrik lider Aung San Suu Çii'nin avukatı Khin Maung Zaw, ay sonunda yapılması planlanan mahkemede San Çii ve iki sanığın ifade vereceğini ve başka tanık çağrılmayacağını açıkladı.

Suu Çii'nin ifade vereceği mahkemenin 26 Ekim'de başlaması bekleniyor.

Devrik liderin destekçileri ve bağımsız analistler, devrik lidere yöneltilen suçlamaların asılsız ve ordunun iktidarı ele geçirmesini meşrulaştırmaya yönelik bir girişim olduğunu iddia ediyor.

PANDEMİ KISITLAMALARINI İHLAL ETMEKTEN DE YARGILANACAK

Suu Çiii, 2020 seçim kampanyası sırasında koronavirüs pandemisine ilişkin kısıtlamaları ihlal etmek, yasa dışı yollardan telsiz elde etmek ve telsizleri lisanssız kullanmaktan yargılanıyor.

Aleyhindeki tüm davalar halka ve basına kapalı yapılan Suu Çii, askeri yönetim tarafından başkent Naypyitaw'da açıklanmayan bir yerde tutuluyor.

Cuma günü Suu Çiii'nin yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili ayrı bir davada eski bir siyasi müttefiki devrik lidere büyük miktarda nakit ve altın verdiğini itiraf etti.

Her biri 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren dört yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya olan Suu Çii'nin, ayrıca en fazla 14 yıl hapis cezası öngören resmi sırlar yasasını ihlal etmekten yargılanması için de hazırlıklar başladı.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar yaklaşık bin kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Etiketler : Myanmar devrik lider Aung San Suu Çii Myanmar ordusu
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