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05 Nisan 2021 Pazartesi 18:45:00 - Güncelleme:05 Nisan 2021 Pazartesi 18:45:00

Myanmar'da protestocular askerlere saldırdı: 4 ölü

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Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto eden göstericilerin güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

Darbe karşıtı haber sitesi The Irrawaddy'de yer alan habere göre, dün Sagaing eyaletine bağlı Tamu kentinde protestocular, sivillere gerçek mermiyle ateş açan askerlere karşı saldırı yaptı.

Protestocuların el yapımı patlayıcıyı bir askeri aracın içine fırlatması sonucu 4 askerin öldüğü açıklandı.

Bombalı saldırının ardından askerlerle protestocular arasında çıkan çatışmada birkaç protestocunun yaralandığı kaydedildi.

Tamu'da 3 Nisan'da protestocuların güvenlik güçlerine düzenlediği saldırı sonucu 6 polis ölmüştü.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 564 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Etiketler : Darbe karşıtı Myanmar Aung San Suu Çii
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