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Myanmar'da ordunun köye düzenlediği baskında 19 kişiyi öldürdüğü öne sürüldü
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12 Mayıs 2023 Cuma 22:24:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 22:24:00

Myanmar'da ordunun köye düzenlediği baskında 19 kişiyi öldürdüğü öne sürüldü

Kaynak: AA

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Myanmar'da etnik silahlı örgütler ile çatışmalar sonrası ordunun köye düzenlediği baskında en az 19 kişiyi öldürdüğü ve cesetleri yaktığı iddia edildi.

ABD hükümeti tarafından fonlanan Özgür Asya Radyosunun (RFA) haberine göre, ülkenin orta kesimlerinde yer alan Bago bölgesindeki Nyaung Pin Thar köyüne giren Myanmar askerlerinin 4'ü çocuk 19 sivili öldürdüğü ifade edildi.

RFA'ya konuşan Halk Savunma Güçleri (PDF) yetkilisi, 10 Mayıs Çarşamba günü Myanmar ordusu ile askeri darbe karşıtı silahlı grup PDF arasında yaşanan çatışmalarda 20 askerin öldürüldüğünü ve 3 askeri yetkilinin esir alındığını söyledi.

PDF yetkilisi, yaşanan çatışmaların ardından ordunun Nyaung Pin Thar köyüne baskın düzenlediğini ileri sürdü.

Associated Press'e (AP) konuşan Nyaung Pin Thar köyü sakini, yaklaşık 10 asker tarafından düzenlenen baskında karısı ve 7 yaşındaki kızı dahil 11 akrabasını kaybettiğini söyledi.

Adının saklı kalması koşuluyla konuşan köylü, baskının olduğu gün tarlada çalıştığını ve yaşananlara birebir şahit olmadığını ancak döndüğünde ailesinden kişilerin tanınmaz haldeki cesetleriyle karşılaştığını belirtti.

Hayatını kaybeden köylülerin görüntüleri, yerel basına ve sosyal medyaya yansıdı.

Myanmar'daki askeri yönetimin işlediği suçları inceleyen insan hakları kuruluşu Myanmar Witness'a göre, ülkede şubat sonu ile nisan başı arası medyaya yansıyan 8 baskın olayında en az 33 köylü öldü.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alındı, 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutukluları Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermişti.

Etiketler : ABD myanmar askeri darbe
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