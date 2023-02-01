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Myanmar'da askeri yönetim OHAL'i 6 ay daha uzattı
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01 Şubat 2023 Çarşamba 22:13:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 22:13:00

Myanmar'da askeri yönetim OHAL'i 6 ay daha uzattı

Kaynak: AA

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Myanmar'da askeri yönetim, ülkedeki olağanüstü hali (OHAL) 6 ay daha uzattı.

Yerel kaynaklara göre, ülkede Myanmar ordusunun 1 Şubat 2021'de yönetime el koymasının ardından ilan edilen OHAL devam ediyor.

Askeri yönetim, eski Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisinin gözaltına alındığı askeri darbeden kısa süre sonra ilan edilen OHAL'in 6 ay daha uzatılmasına karar verdi.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu, bugüne kadar 1900'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi halen hapishanelerde tutuluyor. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

Ayrıntılar geliyor..

Etiketler : OHAL Myanmar Askeri yönetim
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