Myanmar'da askeri yönetim bazı bölgelerde sıkıyönetim ilan etti

Myanmar'da askeri yönetim bazı bölgelerde sıkıyönetim ilan etti

Myanmar Devlet İdare Konseyinin (SAC) Genel Sekreteri Korgeneral Aung Lin Dwe, devlet televizyonu MRTV'de yayımlanan açıklamasında, ülkedeki 14 bölge ve eyaletteki 37 ilçede sıkıyönetim ilan edildiğini belirtti.

Dwe, sıkıyönetimin, güvenliğin ve hukukun üstünlüğünün etkili bir biçimde sürdürülebilmesi amacıyla ilan edildiğini açıkladı.

Söz konusu 37 ilçeden, 11'i Sagaing bölgesinde, 7'si Chin eyaletinde yer alırken geri kalanları da Magway, Bago ve Tanintharyi bölgeleri ile Kayah, Kayin ve Mon eyaletlerinde bulunuyor.

SAC Genel Sekreteri Korgeneral Aung Lin Dwe, 2021'de İngiltere ve Avrupa Birliği'nin yaptırım listelerinde yer almıştı.

Bu arada, Sagaing bölgesi ve Chin eyaleti, askeri yönetime karşı silahlı direniş hareketi yürüten grupların merkez üssü olarak biliniyor.

Şubat 2021'de yönetimi darbeyle ele geçiren ordu, daha önce de başta Yangon kenti olmak üzere sıkıyönetim ilan etmişti.

Askeri yönetim dün, 1 Şubat 2021'de yönetime el koymasının ardından ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) 6 ay daha uzatılmasına karar vermiş ve kabine değişikliğine gitmişti.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing, 1 Ağustos 2021'de ülkedeki OHAL hükümlerini 2023'e kadar uzatmıştı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun verilerine göre, ülkede darbeden bu yana 282'si çocuk 2 bin 901 kişi hayatını kaybetti.

Darbeden bu yana 17 bin 525 kişi gözaltına alınırken 13 bin 719 kişi halen hapishanelerde tutuluyor. Askeri mahkemeler, 143 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

Birleşmiş Milletler uzmanlarına göre, darbeden bu yana en az 38 bin ev yerle bir edildi, bu da 1,1 milyondan fazla kişinin yerlerinden edilmesine yol açtı.